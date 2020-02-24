В пятницу вечером государства-члены отклонили предложение, выдвинутое председателем Совета руководителей Европы Шарлем Мишелем.
Представлявший Литву на этих переговорах президент Гитанас Науседа надеется, что бюджет будет утвержден в ближайшие пару месяцев.
"Я полагаю, что можно прийти к соглашению, консенсусу возможно в ближайший месяц, если оценивать скептически – то в течение двух месяцев", – сказал журналистам президент в пятницу вечером в Брюсселе.
Переговоры в Брюсселе длились более суток. Они зашли в тупик, поскольку четыре государства Западной Европы – Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция – потребовали сократить бюджет на 70 млрд. евро, по сравнению с прежним предложением.
С этим не согласились более бедные страны Европы, обеспокоенные резким сокращением помощи.
После интенсивных консультаций, в пятницу вечером Мишель представил новый проект, согласно которому расходы сокращались на 10 млрд. евро, однако такой компромисс не получил поддержки – страны решили его отклонить на пленарной сессии, длившейся всего полчаса.
По словам Науседы, переговоры показали, что разница в позиции стран, желающих сокращения бюджета, и государств, выступающих за сохранение части помощи, остается слишком большой.
"Мы все еще слишком далеки друг от друга, поэтому договорились расстаться на несколько недель, а за это время специалисты оценят суть наших предложений", – сказал президент.
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