"Сам вопрос следует формулировать очень просто, чтобы каждый понял (...). В самой формулировке, сейчас в документе для голосования очень запутанно, юридически сформулировано, и, скорее всего, не каждый понял, что это значит. Прежде всего, следует ориентироваться на соотечественников, чтобы это было понятно и приемлемо для каждого человека", – сказала BNS Д. Хенке.

"Только на основании дискуссий можно будет готовиться к следующему шагу, и в будущем либо организовать новый референдум, либо искать другие способы", – сказала она.

По словам председателя ВОЛ, решение вопроса двойного гражданства должно продолжиться.

"Надеюсь, что в повестке работы будущего президента этот вопрос будет одним из первых, среди тех, которые должны быть решены", – сказала Д. Хенке.

Лидер правящих "аграриев" и инициатор референдума Рамунас Карбаускис в воскресенье выразил идею о том, что референдум можно повторить, снизив барьер необходимых голосов.

На референдуме предлагалось расширить институт двойного гражданства так, чтобы литовский паспорт могли сохранить люди, получившие "гражданство государства, соответствующего критериям европейской и трансатлантической интеграции".

Для того, чтобы институт двойного гражданства был расширен, на референдуме за это должны были проголосовать не менее 1 млн. 236 тыс. 203 избирателей, то есть более половины обладающих правом голоса.

Поданным подсчета голосов с 1424 избирательных участков из 1972, в референдуме за сохранение гражданства приняли участие 49,48% избирателей, "за" поправки проголосовали 72%, "против" - 25% участвовавших в голосовании.