"Бесконечно жаль. Все надежды были сконцентрированы на том, чтобы повысить возможности приближения к положительному исходу референдума. Сейчас они совсем снизились, потребуется 1,3 млн голосов", - сказала в среду BNS Даля Хенке, комментируя вето президента.
"Одновременно мы рады тому, что президент Литовской Республики поддерживает референдум, считает, что нужно решать этот вопрос, и только если мы все вместе - и президент, и спикер сейма, и премьер - объединимся, сплотим народ для решения этого вопроса, надеюсь, что единство победит", - сказала глава ВОЛ.
Она подчеркнула, что для того, чтобы референдум состоялся, и институт двойного гражданства был узаконен, необходимо, чтобы в референдуме, прежде всего, активно участвовали проживающие в Литве граждане.
"Решение будет принято голосами не тех, кто проживает за границей, официально лишь у 300 тыс. проживающих за границей литовцев есть право голосования, решение будет принято в Литве, поскольку требуется 1,3 млн голосов. (...) Именно в Литве нужно сплотить все усилия и провести кампанию о важности сохранения двойного гражданства, о том, что мы широкий, большой и диаспорный народ, и что Литве важен каждый гражданин", - отметила Д. Хенке.
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