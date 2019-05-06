"Тибет - это тест для мира и Литвы. Вы не можете говорить, что выступаете за демократию, за права человека, за охрану окружающей среды и при этом не быть за жителей Тибета. Если вы выступает за все эти перечисленные вещи, то тогда должны поддержать и Тибет", – заявил на пресс-конференции в литовском парламенте в понедельник Л. Сангай.

"Если вы не делаете этого, то не выступаете ни за демократию, ни за права человека, ни за экологию, ни за ценности Литвы, ни за те принципы, за которые боролись люди и вписали в Конституцию", – сказал представитель Тибета.

Прибывший в Литву Л. Сангай отметил, что целью его визита является не только просьба о помощи Тибету, но и "проверка ваших ценностей и принципов".

Говоря о китайских инвестициях и влиянии в мире, он подчеркнул, что не предлагает Литве отказываться от совместного бизнеса с Китаем, но не продавать свою мораль при его развитии.

"Мы не говорим, что вы не должны не иметь дел с Китаем. Напротив. Мы не говорим: не развивайте бизнес с Китаем. Вы должны это делать, зарабатывать деньги, но не продавайте свою мораль", – сказал гость.

Литва считает расположенный в Гималайских горах Тибетский регион частью Китая, но вместе с другими странами ЕС высказывается за мирное урегулирование отношений между властями Китая и тибетским лидером Далай-ламой и его представителями.

Тибет утратил автономию от Китая в 1951 году, когда Пекин ввел войска на эту провозгласившую независимость территорию.

Китай утверждает, что тогда освободил Тибет, однако многие местные жители и часть международного сообщества обвиняют центральные власти в притеснении на религиозной почве и уничтожении тибетской культуры.

Пекин отвечает, что в Тибете во время китайского правления имеют место крупные социально-экономические достижения, а культурное и религиозное наследие пользуется уважением и находится под защитой.

Несколько лет назад Китай замораживал отношения с Литвой, после того, как президент Даля Грибаускайте в 2013 году встретилась в Вильнюсе с духовным лидером Тибета Далай-ламой. В июне этого года, когда Далай-лама вновь посетил Вильнюс, президент и представители правительства его не принимали.