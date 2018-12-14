"Некому и не с кем воевать. Президент без проблем идет в гору, срок ее полномочий истекает. Премьер-министр, видимо, очень хотел бы стать президентом (…) В последние примерно 6 месяцев "крестьяне" сознательно вступают в конфронтацию с президентом, чтобы выйти в президентскую кампанию через конфликт. Сегодня появились основания для этого невербального конфликта, когда президент оценила как действия правительства в вопросе учителей, так и в вопросе принятия решений об отставке министров", – считает политик.
По его словам, "премьер не такой уж хам", как многие представляют себе.
"Да, он часто себя не контролирует, и эти эмоциональные срывы очевидны, но уже воспоминания о "тюльпановой почте" - это провоцирующие действия, они провоцируют президента вступить в конфликт, это пиар-ход. И опять-таки для формирования имиджа - вот, дескать, президент представитель элиты, а премьер-министр – кандидат низов, который приходит, чтобы спасти Литву от такой практики и политики. Но это не война", – считает Палуцкас.
Он также считает, что нет никакого правительственного кризиса, у правительства есть абсолютное большинство - бюджет принят.
"Это моральный кризис – неуважение к обществу, к учителям. Пройдет Рождество, наступит Новый год, появятся три новых министра, у президента также нет много места для маневров, их утвердят, и поедем дальше. Но моральный кризис будет усугубляться, если премьер не сделает выводы, если не будет найден способ договориться с многочисленными профсоюзными объединениями", – считает политик.
Говоря о справках, Палуцкас сказал, что это способ отвлечения внимания общества.
"Как всегда, кто-то на кого-то нападает, и как всегда появляется угроза, чаще всего со стороны России, Кремля. Такие справки - не уникальное явление, это было и в прошлом сроке полномочий. К сожалению, и президент злоупотребляла этим жанром, когда не говорила, что плохо: а плохо, потому что я где-то прочитала, была какая-то справка. Это недемократический жанр, поскольку обвиненные даже защищаться не могут, ведь это секретная информация, молчите все", – заметил Палуцкас.
Он убежден, что такие действия политиков нечестные по отношению к обществу. Так вызывают чувство нереальной угрозы, манипулируют страхами и пытаются внести раскол в общество. По словам Палуцкаса, социал-демократы также пострадали от таких манипуляций.
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