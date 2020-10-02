aA
Литер Социал-демократической партии Литвы Гинтаутас Палуцкас назвал инициативу правящих, связанную с государственными аптеками и введением 13-ой пенсии "тупым предвыборным популизмом" правящих. Он призвал правящих принимать решения, опираясь на подсчеты.
Gintautas Paluckas
Gintautas Paluckas
© DELFI / Andrius Ufartas

"Мне очень жаль, что из политики ушли цифры. От Рамунаса Карбаускиса я ни разу не слышал о цифрах, когда речь шла о дешевле-дороже. Что это, конкурс красоты? Основной аргумент в вопросе государственных аптек: будет дешевле", – сказал Палуцкас в интервью Žinių radijas.

Статьи по теме:
Парламент Литвы в первом чтении одобрил проект закона о 13-ой пенсии  (48)
Министерство: пенсии в следующем году могут увеличиться более чем на 7%  (21)

"Рамунас не хочет считать потому, что, посчитав, увидит, что, быть может, дешевле не будет", – прибавил он.

Он назвал эту политику лидера "крестьян" предвыборным популизмом.

"Сейчас это просто тупой популизм, на деле этот вопрос не хотят решать и принимать. (...) Даже среди того же большинства не хватило голосов по простой причине: люди не могут перешагнуть через свою политическую совесть, когда видят такой тупой популизм", – акцентировал он.

Палуцкас заметил, что для того, чтобы обеспечить людям достойные пенсии, "необязательно их делить на 13-ую, 14 и 17-ую". Он сказал, что лучше всего просто повысить месячную пенсию.

Напомним, что 1 октября депутаты литовского парламента в первом чтении одобрили проект о назначении 13-ой пенсии в размере 200 евро, которую пенсионерам будут выплачивать в декабре каждого года.

"Я говорю, верните цифры в политику. С каких пор мы говорим о пенсиях, о бюджете, о государственных аптеках без цифр? Что это за абсурд? Я не знаю других примеров такого безответственного управления государством", – возмущался Палуцкас.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Скачок числа случаев коронавируса в Литве был неизбежным: врач назвала две основные причины (23)

На минувшей неделе в Литве каждый день фиксировали по 100...

Глава МИД Литвы: cанкции санкциями, но нужно провести международное расследование (4)

"Санкции санкциями, но нужно международное...

Новая тенденция на рынке недвижимости в Литве: жители неохотно покупают квартиры (16)

Последние несколько лет были успешными для рынка...

Рекордное число случаев COVID-19 - за сутки подтверждены 172 случая и одна смерть (13)

За минувшие сутки в Литве выявлено рекордно большое...

Евросоюз договорился о санкциях против Беларуси. Лукашенко в списке нет (41)

Страны ЕС согласовали санкции против Беларуси в...

|Maža didelių žinių kaina