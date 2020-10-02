"Мне очень жаль, что из политики ушли цифры. От Рамунаса Карбаускиса я ни разу не слышал о цифрах, когда речь шла о дешевле-дороже. Что это, конкурс красоты? Основной аргумент в вопросе государственных аптек: будет дешевле", – сказал Палуцкас в интервью Žinių radijas.

"Рамунас не хочет считать потому, что, посчитав, увидит, что, быть может, дешевле не будет", – прибавил он.

Он назвал эту политику лидера "крестьян" предвыборным популизмом.

"Сейчас это просто тупой популизм, на деле этот вопрос не хотят решать и принимать. (...) Даже среди того же большинства не хватило голосов по простой причине: люди не могут перешагнуть через свою политическую совесть, когда видят такой тупой популизм", – акцентировал он.

Палуцкас заметил, что для того, чтобы обеспечить людям достойные пенсии, "необязательно их делить на 13-ую, 14 и 17-ую". Он сказал, что лучше всего просто повысить месячную пенсию.

Напомним, что 1 октября депутаты литовского парламента в первом чтении одобрили проект о назначении 13-ой пенсии в размере 200 евро, которую пенсионерам будут выплачивать в декабре каждого года.

"Я говорю, верните цифры в политику. С каких пор мы говорим о пенсиях, о бюджете, о государственных аптеках без цифр? Что это за абсурд? Я не знаю других примеров такого безответственного управления государством", – возмущался Палуцкас.