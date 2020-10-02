"Мне очень жаль, что из политики ушли цифры. От Рамунаса Карбаускиса я ни разу не слышал о цифрах, когда речь шла о дешевле-дороже. Что это, конкурс красоты? Основной аргумент в вопросе государственных аптек: будет дешевле", – сказал Палуцкас в интервью Žinių radijas.
"Рамунас не хочет считать потому, что, посчитав, увидит, что, быть может, дешевле не будет", – прибавил он.
Он назвал эту политику лидера "крестьян" предвыборным популизмом.
"Сейчас это просто тупой популизм, на деле этот вопрос не хотят решать и принимать. (...) Даже среди того же большинства не хватило голосов по простой причине: люди не могут перешагнуть через свою политическую совесть, когда видят такой тупой популизм", – акцентировал он.
Палуцкас заметил, что для того, чтобы обеспечить людям достойные пенсии, "необязательно их делить на 13-ую, 14 и 17-ую". Он сказал, что лучше всего просто повысить месячную пенсию.
Напомним, что 1 октября депутаты литовского парламента в первом чтении одобрили проект о назначении 13-ой пенсии в размере 200 евро, которую пенсионерам будут выплачивать в декабре каждого года.
"Я говорю, верните цифры в политику. С каких пор мы говорим о пенсиях, о бюджете, о государственных аптеках без цифр? Что это за абсурд? Я не знаю других примеров такого безответственного управления государством", – возмущался Палуцкас.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Скачок числа случаев коронавируса в Литве был неизбежным: врач назвала две основные причины (23)
На минувшей неделе в Литве каждый день фиксировали по 100...
Глава МИД Литвы: cанкции санкциями, но нужно провести международное расследование (4)
"Санкции санкциями, но нужно международное...
Новая тенденция на рынке недвижимости в Литве: жители неохотно покупают квартиры (16)
Последние несколько лет были успешными для рынка...
Рекордное число случаев COVID-19 - за сутки подтверждены 172 случая и одна смерть (13)
За минувшие сутки в Литве выявлено рекордно большое...
Евросоюз договорился о санкциях против Беларуси. Лукашенко в списке нет (41)
Страны ЕС согласовали санкции против Беларуси в...