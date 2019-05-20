Глава штаба Шимоните обратился с открытыми вопросами к Науседе

"На прошлой неделе я распространил информацию о расходах на кампанию и призвал других кандидатов еще до конца предвыборной кампании сделать то же самое - прозрачно декларировать расходы, - писал Лукаускас, - Мы наблюдаем за масштабами и интенсивностью кампании Науседы, и у нас возникают вопросы в связи с ее финансированием, источниками финансирования, поэтому я призываю кандидата развеять сомнения и прозрачно и открыто ответить на возникающие вопросы. Прозрачность и отчет очень важны для независимых кандидатов, чтобы развеять сомнения прямом или косвенном участии других источников финансирования, помимо тех, что указаны в законе".

Поэтому Лукаускас призвал Науседу ответить на следующие вопросы:

1. Правда ли, что расходы на Вашу кампанию в первом туре были больше 185 000 евро, которые в первом туре удалось собрать с физических лиц? Если да, то какие компании и физические лица своими средствами гарантировали поставщикам услуг оплату Ваших счетов за предвыборную кампанию, особенно в том случае, если бы Вы не вышли во второй тур выборов?

2. Правда ли, что рекламу по телевидению, радио и на уличных стендах Вы заказывали у агенства ЗАО Inspired? Правда ли, что у этого агентства ЗАО Inspired рекламу заказывают компании MG Baltic и группы Vilniaus prekybos grupė?

3. ArПравда ли, что во время второго тура во время дебатов на LRytas TV Вы сделали неверное заявление, сказав, что активная кампания уличных стендов в первом туре обошлась Вам всего лишь в 20 000 евро, хотя по данным мониторинга рекламы и расценкам декларированным ГИК, кампания такого масштаба стоит ~32 000 евро. Если да, то по какой причине Вы вводите избирателей в заблуждение?

4. Правда ли, что аренда 136 трехсторонних рекламных стендов на улице (владелец стендов ЗАО Clear Channel Lietuva), по декларированным ГИК данным в первом туре их аренда стоила ~32 000 евро, была заказана 4 апреля, в тот же день, когда от них отказалась компания, принадлежащая акционерам Vilniaus prekybа?

5. Во втором туре Вы также использовали уличную рекламу. Перед первым туром Вы не заказывали стенды, поэтому могли получить лишь одним путем - попросив у бизнеса передать Вам часть стендов. Правда ли, что во втором туре Вам их согласилась передать одна из компаний акционеров ЗАО Vilniaus Prekybа. Если да, то на каких условиях и какие у Вас обязательства перед этой компанией? Правда ли, что Вы лично просили уступить больше стендов у одной крупной компании, но договориться с ней не удалось, поэтому тираж плакатов, указанный на стендах - 123 - не отвечает реальности.

6. Правда ли, что в Вашем штабе все люди работают и работали как волонтеры и во время предвыборной кампании Вы не платили им зарплаты?

7. Правда ли, что Вы, как и сообщали во время презентации штаба, покупали услуги по связям с общественностью у ЗАО Idea Prima? Планируете ли Вы раскрыть стоимость их услуг за 8 месяцев до конца предвыборной гонки? Рассчитались ли Вы с этой компанией до конца, если нет, то какие компании или физические лица своим имуществом или доходами гарантировали оплату этих услуг.

8. На данный момент Вы декларировали, что собрали на кампанию не больше 200 000 евро. С учетом данных мониторинга рекламы и то, насколько интенсивна кампания, сколько такая же стоит другим кандидатам, получается, что Ваши расходы в первом туре были больше 100 000-150 000 евро. Во втором туре Вы также проводите интенсивную кампанию, первичные данные показывают, что она тоже будет стоить около 100 000 евро. Это значит, что имеющихся у Вас средств недостаточно, чтобы погасить планируемые расходы. Как Вы планируете погасить долги, которые появятся в результате кампании? Какие физические или юридические лица выступают гарантом того, что Вы оплатите эти счета?

Хочу напомнить, что по закону источники финансирования независимых кандидатов строго ограничены: пожертвования физических лиц, свои средства, пожертвования политических партий, проценты за деньги пожертвованные на кампанию. Из других источников политическую кампанию финансировать запрещается.