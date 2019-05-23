20 мая глава штаба консерватора Ингриды Шимоните Паулюс Лукаускас распространил 8 вопросов к Науседе и обратился в Главизбирком в связи с прозрачностью финансирования его избирательной кампании. ГИК решил рассмотреть жалобу и ответить на вопросы после выборов, а штаб Науседы ответил лишь на 1 вопрос – все в штабе работают безвозмездно, за исключением казначея (по закону, он должен получать зарплату).

Глава коммуникации штаба Науседы Айстис Забараускас ответил DELFI на вопросы и назвал предварительную сумму, правда возможные долги не включал – до ночи в пятницу кандидаты еще могут получать финансовую помощь, поэтому сумма долга может уменьшиться.

Вся избирательная кампания Науседы должна стоить в два раза меньше, чем кампания Шимоните. Сам Забараускас безвозмездно работает в штабе с октября 2018 года. Он жертвовал на кампанию и личные средства. Он такой в штабе - не единственный.

По словам Забараускаса, в штабе работают примерно 10-12 человек. "Мы точно не знаем. В штабе есть основная команда и волонтеры. Волонтеры постоянно ходят туда-сюда, сейчас проходят последние работы, делят агитационный материал, людей много. Но костяк 10-12", – сказал DELFI Забараускас.

По его словам, при подборе команды главными критериями была мотивация, уважение и порядочность. "Мы выбирали по мотивации людей, по тому, чего они хотят. Хотят ли они славы или хотят помочь Науседе, или хотят укрепить профессиональные навыки. По сути основной критерий – мотивация", – заметил он.

По данным источников DELFI, в штабе Науседы работает и бывший глава отдела банка SEB по работе с VIP-клиентамиų. Якобы он звонил этим VIP-клиентам и призывал их жертвовать деньги на кампанию Науседы, однако Забараускас сказал DELFI, что ничего о таком человеке не слышал.

Забараускас сказал, что у штаба Науседы были два сценария для второго тура: А и Б.

"Мы обратили внимание на заявление Шимоните, что возможны все средства. Это полностью соответствует реалиям второго тура. Мы вспомнили обыски в штабе Валдаса Адамкуса. На этих выборах таких действий нет, поэтому можно сказать, что они мягче, – сказал Забараускас. – Идет лишь борьба в коммуникационном поле, выдвигают подозрения, попытки прикрыть свои слабые места. Это не самая ярая борьба из возможных".

Сценарий Б был подготовлен на случай если бы во второй тур вышел Саулюс Сквернялис. Забараускас заметил, что вчерашняя встреча с "крестьянами" показала, что обе стороны склонны к диалогу.

По данным на утро 23 мая, Науседа получил пожертвования на сумму 217 529,50 евро (пожертвования физических лиц), а Шимоните - 541 188,47 евро, из них 330 000 евро - деньги партии консерваторов.

Самую большую часть расходов в кампании Науседы составляет реклама - 160 000 евро. Правда, Науседа использовал не все доступные платформы. В региональных СМИ больше рекламировался Сквернялис, Науседа ими не пользовался вообще, сосредоточившись на телевидении. Не рекламировался Науседа и на интернет-сайтах. Такое решение было принято из-за нехватки средств.

Предварительные расходы на кампанию Науседы, по данным ГИК:

Ежедневник Šiaulių kraštas – 92,50 евро;

Газета Kalvotoji žemaitija – 137,21 евро;

Газета Telšių žinios – 197,82 евро;

Еженедельник "Экспресс Неделя" (на русском языке) – 1996,50 евро;

Еженедельник Savaitė – 5808,00 евро;

Радио Lietus – 5883,43 евро;

Радио M-1 – 9689,79 евро;

Радио Radiocentras – 5844,30 евро;

Рдаио RUSRADIO LT – 2197,36 евро;

Lietuvos ryto televizija – 4000,00 евро;

BTV – 4223,14 евро;

Info TV – 1410,26 евро;

LNK – 12 355,62 евро;

TV1 – 2276,73 евро;

TV3 – 41 761,19 евро;

TV6 – 9958,86 евро;

TV8 – 1643,95 евро;

www.Etaplius.lt – 36,30 евро;

ЗАО Clear Channel Lietuva – 37 032,67;

Агентство Inspired communications – 80 693,71 евро.