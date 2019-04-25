"Литовские поляки до сих пор не могут писать свои фамилии буквами языка оригинала, не могут использовать оригинальные топонимы на польском языке, хотя этими правами с радостью пользуются литовцы в Польше", – отметил он.

По словам гостя, этот вопрос должен быть решен, более того, Польша этот пункт договора осуществляет.

"Дорогие соседи, мы понимаем щепетильность момента, но, вероятно, вы не можете упрекать нас в нехватке терпения. Мы не хотим навязывать вам решения, которые мы сами не соблюдаем. Литовцы - граждане Польши могут писать свои фамилии в польских документах по правилам литовского правописания. На территориях, на которых они проживают, названия улиц написаны на двух языках", – сказал глава Сената. sakė Senato vadovas.

В качестве еще одной проблемной области С. Карчевский упоминал вопрос просвещения на польском языке в Литве. Он подчеркнул, что эти разногласия отравляют двухсторонние отношения, ими пользуются враги Литвы и Польши.

"Враги Польши и Литвы столетиями стараются нас разделить. И сегодня делают тоже, методы ни оригинальны, ни особо изобретательны. Так, как поляков после 1945 года Москва пугала территориальными претензиями (…) со стороны немцев, таким же единственным оружием стало мнимое желание Польши вернуть Вильнюс. А литовских поляков пугают таким признаком, как принудительная литуанизация. Двадцать пять лет назад мы вместе нанесли удар по этому пропагандистскому видению Москвы. Вильнюс - столица независимой Литвы, и никто в Польше этого не отрицает, и не будет отрицать", – акцентировал глава Сената.

Председатель Сейма Литвы Викторас Пранцкетис в четверг сказал, что подписанный 25 лет назад межгосударственный договор открыл новую страницу в истории обеих стран.

"Этим договором было обеспечено уважение к суверенитету и территориальной целостности обеих стран. Договор означал новые принципы сотрудничества в сферах обороны и безопасности. Общие принципы был четким фактором и в развитии экономики, и в развитии связей в сферах культуры и образования", – сказал он.

Депутат, консерватор Андрюс Кубилюс сказал, что накануне подписания упомянутого договора между Литвой и Польшей, литовцам "также довелось переступить через барьеры своих исторических обид и собственного суженного исторического самосознания".

"Иногда я задаю себе простой вопрос – а если сегодня пришлось бы голосовать за такой же договор – действительно ли легко бы проголосовали бы за него в обеих столицах? В этом не уверен", – утверждал он.

Староста парламентской фракции Избирательной акции поляков Литвы- Союза христианских семей Рита Тамашунене также подчеркнула, что пункты договора Литвы и Польши по поводу национальных меньшинств в Литве не реализуются.

"Средняя часть договора, словно заколдованная, реализация 13–17 статей постоянно "выталкивается" на поля политической повестки, от сладких обещаний часто остается не совсем приятное послевкусие", – подчеркнула она.

Президенты Литвы и Польши Альгирдас Миколас Бразаускас и Лех Валенса подписали Договор о дружественных государственных отношениях и добрососедском сотрудничестве Литвы и Польши 26 апреля 1994 года.