Спикер Сейма Викторас Пранцкетис отправляется в Ригу в воскресенье, где примет участие в фестивале песни и танца, посвященном столетию соседнего государства.
Viktoras Pranckietis
© DELFI / Kiril Čachovskij

"В воскресенье спикер Сейма отправляется в Ригу, где примет участие в праздничном концерте песни и танца, посвящённом столетию независимости Латвии", - заявила пресс-секретарь руководителя парламента Литвы Каролина Фроловене.

Традиционные фестивали песни и танца, проходящие каждые несколько лет в Литве, Латвии и Эстонии, включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Первый латвийский музыкальный фестиваль состоялся в Риге в 1873 году. В нем приняли участие 45 хоров, 1003 певца и оркестр из 16 музыкантов. Первый фестиваль песни в Литве состоялся в 1924 году.

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