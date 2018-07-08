"В воскресенье спикер Сейма отправляется в Ригу, где примет участие в праздничном концерте песни и танца, посвящённом столетию независимости Латвии", - заявила пресс-секретарь руководителя парламента Литвы Каролина Фроловене.

Традиционные фестивали песни и танца, проходящие каждые несколько лет в Литве, Латвии и Эстонии, включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Первый латвийский музыкальный фестиваль состоялся в Риге в 1873 году. В нем приняли участие 45 хоров, 1003 певца и оркестр из 16 музыкантов. Первый фестиваль песни в Литве состоялся в 1924 году.