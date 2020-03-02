Визит состоится вместе с председателями парламентов Латвии и Польши, а также с представителем парламента Эстонии, сообщил отдел по связям с общественностью сейма Литвы.

Отправляющийся в США спикер отмечает, что Литва ценит роль США в обеспечении стабильности и безопасности в Балтийском регионе.

"Присутствие США в нашем регионе незаменимо. Мы благодарны США за активное участие в военных учениях, организуемых в Балтийском регионе", – отметил В. Пранцкетис.

По словам спикера, Литва считает важным оборонный план НАТО для Балтийских стран и Польши, а также меры, которые призваны укрепить военную подготовку, включая кибернетическую и энергетическую безопасность.

В ходе визита намечены встречи с председателем Палаты представителей США Нэнси Пелоси, председателями комитетов Палат представителей и Сената, руководством Группы друзей Балтии в Сенате.

В рамках визита спикер также встретится с общинами литовцев Вашингтона и Балтимора.