Визит состоится вместе с председателями парламентов Латвии и Польши, а также с представителем парламента Эстонии, сообщил отдел по связям с общественностью сейма Литвы.
Отправляющийся в США спикер отмечает, что Литва ценит роль США в обеспечении стабильности и безопасности в Балтийском регионе.
"Присутствие США в нашем регионе незаменимо. Мы благодарны США за активное участие в военных учениях, организуемых в Балтийском регионе", – отметил В. Пранцкетис.
По словам спикера, Литва считает важным оборонный план НАТО для Балтийских стран и Польши, а также меры, которые призваны укрепить военную подготовку, включая кибернетическую и энергетическую безопасность.
В ходе визита намечены встречи с председателем Палаты представителей США Нэнси Пелоси, председателями комитетов Палат представителей и Сената, руководством Группы друзей Балтии в Сенате.
В рамках визита спикер также встретится с общинами литовцев Вашингтона и Балтимора.
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