"Я с трудом себе представляю, как Nukem может продолжать работать в Литве с нашими стратегическими объектами", – сказал Бакас после заседания комитета, на котором ознакомились с информацией Департамента госбезопасности (ДГБ) о процессах закрытия ИАЭС.

По его словам, расторгнуть договор позволит принятый недавно закон о деятельности стратегических компаний в Литве, позволяющий "защитить стратегические объекты от подрядчиков, которые вызывают сомнения". Он вступает в силу 1 марта 2018 года.

"Если мы в ходе расследования деятельности Nukem, все 100% акций которого принадлежат "Росатому", говорим, что "Росатом" - по сути та компания, которую используют в политических целях, и через нее осуществляют интервенцию в нашу политическую систему, что показало расследование Миндаугаса Бастиса...

Если мы говорим, что поддерживаем санкции Запада в отношении России и ее компаний, то возникает вопрос, почему деньги Евросоюза мы платим российской компанией, связанной с российским политическим режимом, вместо того, чтобы пригласить прозрачно и эффективно работающие западные компании и осуществить один из крупнейших наших проектов", – сказал Бакас.

По его словам, процесс закрытия ИАЭС осуществлен лишь наполовину, еще есть немало работ, поэтому этот проект "не может компрометировать наше государство".

"Очевидно, что работы этой компании излучают не самую лучшую энергию: все время имеется напряжение, какие-то непрозрачные процессы, в обществе разгораются страсти, людей сталкивают между собой, заводят дела и Палата аудита поднимает такие вопросы, почему процесс закрытия затянулся на 10 лет, почему он подорожал на 1 млрд. евро. Такие замечания выглядят очень несолидно, – сказал Бакас.