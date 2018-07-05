"Следует сокращать налогообложения лиц, получающих низкие доходы, а также улучшать администрацию налогов. "Теневая" экономика является проблемой во всех странах мира, однако в стареющем обществе и стране низкой продуктивности, которой является Литва, вы должны серьезной бороться с "теневой" экономикой", - заявил в четверг на пресс-конференции в литовской столице глава ОЭСР.
По его словам, производительность труда и ВВП на одного жителя в Литве отстает от среднего показателя ОЭСР.
"Экспорт страны демонстрирует улучшение результатов, однако вы в основном экспортируете продукты с низкой добавочной стоимостью. Литовское общество стареет, и в будущем это будет создавать все более значительные проблемы. Эту проблему нужно решать законами, регулирующими трудовые отношения и систему здравоохранения", - сказал А. Гуррия.
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