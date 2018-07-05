Находящийся в Вильнюсе с визитом генеральный секретарь Организации экономического развития и сотрудничества (ОЭСР) Анхель Гуррия отмечает, что новый член организации - Литва должна бороться с "теневой экономикой" и ее последствиями.
© Shutterstock nuotr.

"Следует сокращать налогообложения лиц, получающих низкие доходы, а также улучшать администрацию налогов. "Теневая" экономика является проблемой во всех странах мира, однако в стареющем обществе и стране низкой продуктивности, которой является Литва, вы должны серьезной бороться с "теневой" экономикой", - заявил в четверг на пресс-конференции в литовской столице глава ОЭСР.

Статьи по теме:
Литва официально стала членом ОЭСР  (5)
В Литве находится глава ОЭСР  (2)

По его словам, производительность труда и ВВП на одного жителя в Литве отстает от среднего показателя ОЭСР.

"Экспорт страны демонстрирует улучшение результатов, однако вы в основном экспортируете продукты с низкой добавочной стоимостью. Литовское общество стареет, и в будущем это будет создавать все более значительные проблемы. Эту проблему нужно решать законами, регулирующими трудовые отношения и систему здравоохранения", - сказал А. Гуррия.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Сейм Литвы проголосовал за вступление Литвы в ОЭСР

Сейм Литвы в четверг постановил, что Литва может...

Политика

Глава ОЭСР: Литва должна бороться с "теневой" экономикой (4)

Находящийся в Вильнюсе с визитом генеральный...

Литва официально стала членом ОЭСР (5)

Литва официально стала 36-ым членом Организации...

Депутат Сейма: Литва неправильно сопротивляется строительству БелАЭС (10)

Председатель правящей Литовской...

В Литве находится глава ОЭСР (2)

В четверг с визитом в Литве находится генеральный...

В Литву с госвизитом прибывает президент Италии Серджо Маттарелла (5)

Как сообщила администрация президента, на встречах с...

TOP новостей

Жилые дома планируют строить на сильно загрязненной территории (1)

Еще в прошлом году компания Eika сообщила о том, что в...

Борьба за работников в Литве вышла на новый уровень (29)

Литовские компании, сталкивающиеся с нехваткой...

Гримасы эмиграции: белорусы спасают популярное в Литве развлечение (25)

Начался летний сезон и по участку реки Нерис (Вилия) от...

В пятницу в Вильнюсе и Каунасе проезд на общественном транспорте будет бесплатным (2)

6 июля (в День коронации Миндаугаса) вильнюсцы, каунасцы...

Погодные условия неблагоприятны, картофель подорожает (2)

Засуха нанесла удар по растениеводам, животноводам и...