Представитель Минобороны по связям с общественностью Вита Раманаусукайте подтвердила BNS, что Р. Вайкшнорас временно выполняет функции главы Оборонного штаба со среды.

Генерал-майор В. Вайкшнорас возглавлял Оборонный штаб с августа 2016 года.

Р. Вайкшнорас начал службу в литовской армии в 1991 году. Он командовал бригадой мотопехоты Gelezinis Vilkas ("Железный волк"), обучался в Литовской военной академии, Балтийском оборонном колледже и Колледже сухопутных сил США.

Затем он руководил Балтийским оборонным колледжем в Эстонии, был военным представителем Литвы при НАТО и ЕС, деканом Военного комитета НАТО.

Во вторник В. Вайкшнорасу исполнилось 58 лет – генералы этого возраста уходят в запас.

Бригадный генерал Р. Вайкшнорас, временно возглавивший Оборонный штаб, ранее командовал бригадой Gelezinis Vilkas, Штабом Батальона им. Великого князя Гядиминаса, служил в операциях НАТО в Афганистане. Он будет возглавлять штаб до назначения до июля, когда должен смениться главнокомандующий ВС Литвы генерал-лейтенант Йонас Витаутас Жукас.

Генералы-однофамильцы не связаны родственными связями.