Представитель Минобороны по связям с общественностью Вита Раманаусукайте подтвердила BNS, что Р. Вайкшнорас временно выполняет функции главы Оборонного штаба со среды.
Генерал-майор В. Вайкшнорас возглавлял Оборонный штаб с августа 2016 года.
Р. Вайкшнорас начал службу в литовской армии в 1991 году. Он командовал бригадой мотопехоты Gelezinis Vilkas ("Железный волк"), обучался в Литовской военной академии, Балтийском оборонном колледже и Колледже сухопутных сил США.
Затем он руководил Балтийским оборонным колледжем в Эстонии, был военным представителем Литвы при НАТО и ЕС, деканом Военного комитета НАТО.
Во вторник В. Вайкшнорасу исполнилось 58 лет – генералы этого возраста уходят в запас.
Бригадный генерал Р. Вайкшнорас, временно возглавивший Оборонный штаб, ранее командовал бригадой Gelezinis Vilkas, Штабом Батальона им. Великого князя Гядиминаса, служил в операциях НАТО в Афганистане. Он будет возглавлять штаб до назначения до июля, когда должен смениться главнокомандующий ВС Литвы генерал-лейтенант Йонас Витаутас Жукас.
Генералы-однофамильцы не связаны родственными связями.
Сейм Литвы создал возможность срочно останавливать ТВ-трансляции без решения суда (57)
В пятницу Сейм Литвы создал возможности для Литовской...
Глава Оборонного штаба Литвы уходит в запас (9)
Командующий Оборонным штабом вооруженных сил (ВС)...
Сейм Литвы принял закон о переселении в страну литовцев из зон кризиса (27)
В пятницу парламент Литвы принял закон, создающий...
Глава МИД Литвы: Зеленский искренне настроен на борьбу с коррупцией (53)
Избранный президентом Украины Владимир Зеленский...
Глава МИД Литвы встретился с Зеленским и пообещал Украине поддержку (263)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс ,...
TOP новостей
Сейм Литвы создал возможность срочно останавливать ТВ-трансляции без решения суда (57)
В пятницу Сейм Литвы создал возможности для Литовской...
Глава МИД Литвы: Зеленский искренне настроен на борьбу с коррупцией (53)
Избранный президентом Украины Владимир Зеленский...
Сейм Литвы принял закон о переселении в страну литовцев из зон кризиса (27)
В пятницу парламент Литвы принял закон, создающий...
В Клайпеду вновь идет судно с газом "Новатэка" (46)
Из российского порта Высоцк в Клайпеду идет еще одно –...