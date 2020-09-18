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Министерство внутренних дел Литвы (МВД) не располагает информацией о предполагаемых ограничениях на границе Беларуси и Литвы, заявила министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене.
Rita Tamašunienė
Rita Tamašunienė
© DELFI / Domantas Pipas

"В настоящее время, на данный момент ни один командующий заставой, ни один генерал не получили информацию, что изменилось что-то между погранпунктами Литвы и Беларуси, но заявление А. Лукашенко мы слышали и уполномоченному от нашей Службы по охране госграницы поручено выяснить, какие действия планируются", - заявила BNS министр в четверг вечером.

Она сообщила, что пока транспорт пересекает границу без препятствий.

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Движение через границу с Беларусью проходит в обычном режиме, сообщил BNS в пятницу утром командующий погранслужбы Рустам Любаев.

"Ясности у нас пока нет - сложно было бы ожидать, что ночью мы получим какое-то официальное сообщение от наших белорусских коллег, однако ситуация на госгранице за ночь не изменилась: пересечение границы не остановлено", - заявил командующий Службы охраны госграницы (СОГГ).

"Конечно, в ночное время активность пересечения границы несколько замедлилась, однако транспортные средства и люди пересекают госграницу. Пока никаких особых изменений нет", - добавил он.

Р. Любаев сообщил, что сегодня с литовской стороны будут продолжены попытки контакта с коллегами из Беларуси, чтобы получить более подробную информацию после заявлений президента страны А. Лукашенко о закрытии Беларусью границ с Западом, в первую очередь с Литвой и Польшей.

По словам командующего СОГГ, ни пограничники соседней Польши, ни руководители погранслужбы Беларуси регионального уровня никакой информации о новом режиме на границе в четверг вечером не получили.

Президент Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Ромас Аустинскас заявил BNS в четверг, что белорусские пограничники уже около двух дней тщательно, при помощи рентгена проверяют автомобили, пересекающие границу из Литвы.

Р. Любаев сообщил, что в пятницу утром на границе образовалась небольшая очередь: выезда ожидают 180 грузовиков, со строны Беларуси - около 30 грузовиков.

"В этом нет чего-то исключительного, у нас периодически образуются такие очереди", - сказал он.

В четверг А. Лукашенко заявил, что Беларусь закрывает границу с Западом и усиливает охрану государственной границы с Украиной, а также добавил, что "половина армии" направляется на охрану западных границ.

А. Лукашенко также добавил, что с помощью властей России будет усиливать охрану Союзного государства.

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