"Они скорее, кажется, пугают жителей города Вильнюса, сеют панику, хотя по сути нет даже теоретического основания это делать", – сказал Э. Мисюнас в четверг BNS.

Мэрия Вильнюса сообщила, что проведет учения с имитацией аварии на БелАЭС и эвакуацией части жителей 5 сентября.

Во время учений будет предпринята попытка оценить готовность группы муниципальных предприятий, других служб к соответствующим угрозам, будут имитироваться и кибернетические атаки.

Э. Мисюнас сказал, что Вильнюс не попадает в предусмотренную в планах 30-километровую зону вокруг станции, из которой в случае аварии будут эвакуироваться жители.

По его словам, Вильнюс находится в так называемой 100-метровой зоне, где для спасения жителей предусмотрены другие действия.

"Не могу никак оправдать недостаток компетентности (...) Или они план не читали, или есть какие-то другие причины, трудно сказать", – отметил министр.

Политик сказал, что запланированные мэрией учения не согласовывались ни с МВД, ни с полицией, ни с пожарно-спасательной службой.

По его словам, Департамент противопожарной охраны и спасения в начале октября проведет учения по защите населения в случае аварии на атомной станции.

"Это будут нормальные учения, со всеми органами местного самоуправления, которые попадают в эту ситуацию. Сейчас мы как раз рассылаем заявления в органы местного самоуправления, согласуем сценарии", – сказал Э. Мисюнас.

Директор администрации Вильнюсского самоуправления Повилас Подярскис сказал, что проводит учения потому, что центральные власти вяло готовятся к вводу БелАЭС в эксплуатацию и к вероятным инцидентам.

По его словам, в худшем случае из Вильнюса придется эвакуировать около 50 тыс. жителей.

БелАЭС строится в Островце, примерно в 50 км от Вильнюса и менее чем в 30 км от границы Литвы. Ввод в эксплуатацию первого реактора станции намечен на осенью этого года.

Литовское правительство говорит, что при строительстве БелАЭС не соблюдаются требования к безопасности и охране природы. Белоруссия такие претензии категорически отклоняет.