Глава МВД: в Литве готовы к возможной ядерной аварии

Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас уверяет, что государственные учреждения готовы к возможной аварии на Островецкой АЭС.
Baltarusijoje esanti Astravo AE
© Sputnik / Scanpix

"Ведомства действительно готовы, всё очень ясно расписано, что и какие учреждения должны делать, что одни отвечают за дезактивацию окружающей среды, другие - за раздачу йода, третьи - за информацию", - сказал Э. Мисюнас в четверг на радиостанции Ziniu radijas.

Он говорит, что слышит предупреждения от коллег в правительстве о том, что службам по-прежнему не хватает скоординированности, нто эти недостатки устраняются совместными учениями.

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"Да, есть проблема с координацией, но мы учимся этому. Мы спокойны, но должны быть начеку", - сказал он.

По словам министра, в начале мая были проведены совместные настольные учения учреждений, на которых были выявлены недостатки, осенью пройдут ближайшие функциональные учения, когда будет смоделирована эвакуация людей и принятие решений муниципальными и государственными учреждениями.

Министр также подчеркнул, что в Литве, в случае "наихудшего сценария", когда ветер дует с востока на запад, необходимо будет эвакуировать около 20000 человек в 30-километровой зоне от Островецкой электростанции. По словам министра, вероятность такого сценария очень низкая, т.е. в среднем такие метеорологические условия возникают 16 дней в году.

Представители Минздрава заявили в среду, что в рамках подготовки к возможной аварии на этой АЭС будет закуплено около 4 млн. единиц таблеток йода почти за миллион евро. В этом году они должны быть розданы жителям приграничья и Вильнюса. Как было объявлено, в случае аварии в Острове население Вильнюса не будет эвакуировано.

Островецкая атомная электростанция в Беларуси строится примерно в 50 километрах от Вильнюса и менее чем в 30 километрах от литовской границы. Дата запуска первого энергетического реактора запланирована на осень этого года.

Правительство Литвы заявляет, что электростанция строится без соблюдения требований безопасности и охраны окружающей среды. Беларусь категорически отвергает такие упрёки.

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