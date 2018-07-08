Он подтвердил BNS, что мигрантов из Италии и Греции не отправляют с декабря прошлого года, но в Литву уже прибыли около 20 беженцев из лагерей в Турции.
"Основные причины заключаются в следующем: и Греция, и Италия не предоставляют нам личных дел эмигрантов. Литва перемещает беженцев, т.е. лиц, нуждающихся в международной защите. Как известно, в тех странах существует большое количество экономических мигрантов. У нас есть фундаментальная позиция, что мы не переселяем таких лиц, об этом не ведётся никаких переговоров. Поэтому, если страны не могут представить документы и личные дела, нам некого переселять", - сказал Мисюнас.
Он подчеркнул, что Литва готова выполнить принятые ЕС обязательства по переселению беженцев, но заметил, что не намерен смягчать требования к беженцам, поскольку обязан обеспечивать и национальную безопасность.
По словам Э. Мисюнаса, в настоящее время проводятся интенсивные дискуссии со странами Европейского союза, какой правовой статус предоставить беженцам и какой - экономическим мигрантам, обсуждаются возможные механизмы возвращения мигрантов.
"Ещё одной из серьезных проблем является так называемое вторичное движение, которое является очень большой головной болью для Германии и Франции. Мы выполняем нашу квоту, как можем, но более 300 человек покинули Литву, в основном в Германию, Швецию, Данию, Нидерланды и Францию", - сказал министр.
С 2015 года в Литву прибыли 468 беженцев, из которых 338 перемещенных лиц покинули страну.
Литва рассматривает возможность подписания двустороннего соглашения с Германией о возвращении беженцев, что ускорило бы процедуры возвращения в Литву тех, кто получил убежище в Литве, но уехал в Германию. Ожидается, что более серьезное обсуждение соглашений состоится осенью.
"Рассматривается, какие это будут процедуры, по которым чиновники должны возвращать. Есть много вещей, которые нужно решить: кто посадит в самолет, кто покупает билет, кто сопровождает и так далее. Президент выразила свою добрую волю помочь Германии справиться с определёнными проблемами, поэтому мы планируем визит с министерством внутренних дел Германии, возможно, министром", - сказал он.
По словам Э. Мисюнаса, в последние годы из Германии было возвращено более 20 человек, ещё несколько вернулись добровольно.
Первой о возможном соглашении с Германией на прошлой неделе рассказала президент Литвы Даля Грибаускайте. Это можно рассматривать как помощь канцлеру Германии Ангеле Меркель, которая недавно получила ультиматум от своего министра внутренних дел с требованием решить, как ограничить число мигрантов, в противном случае пригрозили останавливать их на границе.
На этой неделе благодарность Литве и главе страны за вклад в решение вопросов миграции в Европейском Союзе также выразил и посетивший Вильнюс президент Италии Сержио Маттарелла.
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