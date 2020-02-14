"Поскольку министр проживает в Вильнюсском регионе, она решила отстраниться, чтобы не возникало возможности вероятного конфликта частных и общественных интересов", – сказал BNS советник министра Божена Заровска-Жданович.
"Мы хотим, чтобы все было четко и прозрачно", – добавила она.
В среду Р. Тамашунене подала просьбу об ее отстранении от "участия в рассмотрении, подготовке или принятии решений, непосредственно связанных с распределением средств структурных фондов Евросоюза Вильнюсскому региону".
Премьер Саулюс Сквернялис в четверг удовлетворил просьбу министра и поручил министру юстиции Эльвинасу Янкявичюсу в данном случае выполнить функции главы МВД.
До сих пор министры отстранялись, лишь, когда требовалось принимать решения, связанные с бывшими местами работы их, их супругов или членов семей.
Только министр окружающей среды Кястутис Мажейка в июне прошлого года отстранился от решений по проекту строительства и развития системы сточных вод в Мариямпольском самоуправлении. Министр проживает в этом самоуправлении и был избран в сейм одномандатном округе Судувы.
Между тем, министр транспорта Ярослав Наркевич вызвал волну критики потому, что участвовал в принятии решений о распределении средств на асфальтирование дорог в Тракайском районе, где проживает и баллотируется.
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