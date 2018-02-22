Глава МВД отреагировал на критику президента: я не ищу виноватых

Мисюнас сказал, что он не ищет виноватых и по-прежнему считает, что глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте недостаточно хорошо выполняет свою работу.

"У меня есть основания для такой оценки", - подчеркнул Мисюнас.

Он сказал, что проблема миграции в Литве известна и хорошо видна. "Мы ищем решения, формируем реформу функции миграции. Да, это нелегкие решения, есть два отдельных мнения на тему, в какую сторону должна идти функция миграции", - сказал Мисюнас.

Но министр признал, что видит и свои недостатки в работе. По его словам, пока не удается определиться, в каком направлении надо реформировать выполнение миграционной функции в Литве.

21 февраля состоялась встреча главы МВД с Гудзинскайте. Однако позиция главы департамента не меняется, она отклоняет упреки в свой адрес.

"Я считаю, что я как эксперт в вопросах миграции очень полезна и нужна", - сказала Гудзинскайте.

Между тем министр Мисюнас считает иначе. Он не скрывает, что недоволен не только работой Гудзинскайте, у него есть и замечания по ее работе как лидера и стратега.