Глава МВД отреагировал на критику президента: я не ищу виноватых

Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас ответил на критику президента Дали Грибаускайте, высказанную в его адрес 22 февраля. Напомним, что президент заявила, что министру внутренних дел Мисюнасу лучше активнее решать растущие проблемы иммиграции и уделять меньше внимания поиску виновных или смене должностных лиц.
Eimutis Misiūnas
© DELFI / Karolina Pansevič

Мисюнас сказал, что он не ищет виноватых и по-прежнему считает, что глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте недостаточно хорошо выполняет свою работу.

"У меня есть основания для такой оценки", - подчеркнул Мисюнас.

Он сказал, что проблема миграции в Литве известна и хорошо видна. "Мы ищем решения, формируем реформу функции миграции. Да, это нелегкие решения, есть два отдельных мнения на тему, в какую сторону должна идти функция миграции", - сказал Мисюнас.

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Но министр признал, что видит и свои недостатки в работе. По его словам, пока не удается определиться, в каком направлении надо реформировать выполнение миграционной функции в Литве.

21 февраля состоялась встреча главы МВД с Гудзинскайте. Однако позиция главы департамента не меняется, она отклоняет упреки в свой адрес.

"Я считаю, что я как эксперт в вопросах миграции очень полезна и нужна", - сказала Гудзинскайте.

Между тем министр Мисюнас считает иначе. Он не скрывает, что недоволен не только работой Гудзинскайте, у него есть и замечания по ее работе как лидера и стратега.

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