"Это набор принципиальных положений, оставляющий всем странам суверенитет решать свою миграционную политику. Это набор принципов, как бороться с таким глобальным явлением или как регулировать такое явление", - сказал Э. Мисюнас BNS по телефону из Марокко.

На проходящей в Марракеше конференции вместе с представителями еще полутораста стран литовский министр принял Глобальный договор ООН о миграции.

В декабре прошлого года в подготовке этого пакета прекратили участие США. Соглашение отклонили еще несколько стран, в том числе Австралия, Австрия, Болгария, Чехия, Израиль, Латвия, Польша, Словакия и Швейцария.

Критики говорят, что Глобальный договор ООН о безопасной, упорядоченной и легальной миграции ограничивает суверенитет государств и их возможности осуществлять самостоятельную охраны границы и проводить внешнюю политику.

Однако Э. Мисюнас подчеркивает, что он никак не ограничивает свободу стран принимать самостоятельные решения.

По словам министра ВД, пакет полезен странам, у которых до сих пор не было никаких установок, как регулировать миграцию и бороться с торговлей людьми. В числе таких стран, сказал министр, преобладают страны Африки, которые сами просят помощи в вопросах обуздания миграции.

"Не нужно бояться этого документа, не нужно пугаться принципиальных положений. Я считаю, что он поможет регулировать миграцию, но страны сами смогут решать, какие меры принимать", - сказал Э. Мисюнас.

"Этот процесс должен быть хорошо регламентирован, должны быть установлены принципиальные положения, чтобы мы знали, о каких ценностях мы говорим: что нелегальная миграция - это зло, торговля людьми, контрабанда людьми (тоже) и нужно действовать на опережение. И в данном случае - легальная миграция, для которой нужно установить определенные правила, и поощрять легальную миграцию", - сказал Э. Мисюнас BNS.