"Это набор принципиальных положений, оставляющий всем странам суверенитет решать свою миграционную политику. Это набор принципов, как бороться с таким глобальным явлением или как регулировать такое явление", - сказал Э. Мисюнас BNS по телефону из Марокко.
На проходящей в Марракеше конференции вместе с представителями еще полутораста стран литовский министр принял Глобальный договор ООН о миграции.
В декабре прошлого года в подготовке этого пакета прекратили участие США. Соглашение отклонили еще несколько стран, в том числе Австралия, Австрия, Болгария, Чехия, Израиль, Латвия, Польша, Словакия и Швейцария.
Критики говорят, что Глобальный договор ООН о безопасной, упорядоченной и легальной миграции ограничивает суверенитет государств и их возможности осуществлять самостоятельную охраны границы и проводить внешнюю политику.
Однако Э. Мисюнас подчеркивает, что он никак не ограничивает свободу стран принимать самостоятельные решения.
По словам министра ВД, пакет полезен странам, у которых до сих пор не было никаких установок, как регулировать миграцию и бороться с торговлей людьми. В числе таких стран, сказал министр, преобладают страны Африки, которые сами просят помощи в вопросах обуздания миграции.
"Не нужно бояться этого документа, не нужно пугаться принципиальных положений. Я считаю, что он поможет регулировать миграцию, но страны сами смогут решать, какие меры принимать", - сказал Э. Мисюнас.
"Этот процесс должен быть хорошо регламентирован, должны быть установлены принципиальные положения, чтобы мы знали, о каких ценностях мы говорим: что нелегальная миграция - это зло, торговля людьми, контрабанда людьми (тоже) и нужно действовать на опережение. И в данном случае - легальная миграция, для которой нужно установить определенные правила, и поощрять легальную миграцию", - сказал Э. Мисюнас BNS.
Премьер Литвы обратился в спецслужбы "из-за процессов в стране", а не из-за консерваторов (1)
Премьер Литвы Саулюс Сквернялис во второй половине...
Премьер-министр Литвы обратился в спецслужбы в связи с возможным влиянием на консерваторов (57)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис не...
Глава МВД Литвы уверяет, что пакт ООН о миграции не ограничит суверенитет стран (3)
Министр внутренних дел Литвы Эймутис Мисюнас...
Сейм Литвы принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении России (317)
Сейм Литвы в понедельник принял резолюцию, которой...
Глава МИД Литвы призывает ЕС ввести санкции против РФ в связи с захватом украинских судов (257)
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в...
TOP новостей
Сейм Литвы утвердил бюджет 2019 года (2)
Сейм Литвы во вторник утвердил бюджет 2019 года. За него...
Премьер-министр Литвы обратился в спецслужбы в связи с возможным влиянием на консерваторов (57)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис не...
Жители Литвы должны поспешить с подачей заявок на "детские" деньги
Заявку на получение "детских" денег родители могут...
Источники: Лукишкскую тюрьму переведут в другое место в конце 2019 года (3)
Несмотря на то, что общество считало, что Лукишкский...
Бастующим литовским учителям оказывают и финансовую помощь (17)
В Литве учителя бастуют уже пятую неделю. Им оказывают...