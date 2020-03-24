Согласно опубликованному указу министра, контроль продлевается до 13 апреля.

Литва восстановила контроль на внутренних границах ЕС 14 марта. По законодательству ЕС, контроль внутри Шенгенского пространства сначала может быть возвращен на 10 дней, а потом его можно продлить еще на 20 дней, но совокупный период не должен быть дольше двух месяцев.

Литва запретила въезд иностранцам в страну, чтобы замедлить распространение коронавируса. Границу разрешается пересекать лишь иностранцам лишь с транзитными целями, когда они возвращаются в свои страны.