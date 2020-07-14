В интервью радиостанции LRT во вторник она сказала, что не планируется вводить контроль прибывающих в страну на автомобилях.

"Это означало бы, что мы возобновили бы проверки, что вновь были бы закрыты границы. В данный момент ситуация не является настолько сложной, чтобы держать людей в напряжении, и чтобы они не могли путешествовать хотя бы по близлежащим странам, где эпидемиологическая ситуация хорошая", – сказала министр.

Если начать выборочные проверки людей, без закрытия границ, то, по словам Р. Тамашунене возникнет возможность предоставления ложных данных, поскольку было бы слишком трудно проверить, из какой страны люди на самом деле приезжают.

"Было бы нерационально использовать пограничные силы для такого", – сказала министр.

При этом она похвалила прибывающих за сознательность при оценке списков стран, сильно затронутых пандемией, и за соблюдение рекомендаций самоизоляции.

"Надеемся, что этих привозных случаев будет, как и сейчас, лишь единицы", – отметила Р. Тамашунене.

По ее словам, Единый центр помощи еще получает сообщения от общественности, что люди могут не соблюдать самоизоляцию, и если есть потребность, их предупреждают, но число таких случаев значительно сократилось.

"Число таких случаев действительно сокращается, и в общей сводке мы видим уже лишь отдельные случаи – ранее их было сотни, сейчас несколько", – сказал министр.

В понедельник министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига предупредил, что рост числа случаев коронавируса может вызвать выросший уровень заболеваемости на популярных курортах, на которые отправились сотни жителей Литвы. По его словам, эпидемиологическую ситуацию в Литве будет определять также то, будут ли эти люди соблюдать требования самоизоляции.

В начала июня в Литве зафиксировано 48 привозных случаев коронавируса.

В данный момент в списке стран, по возвращении из которых обязательна самоизоляция, находятся 63 государства.