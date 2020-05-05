aA
В связи тем, что пандемия коронавируса идет на спад, Европейский Союз рассматривает возможность открыть внутренние границы с середины мая, заявила министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене.
Rita Tamašunienė
Rita Tamašunienė
© DELFI / Domantas Pipas

"В Еврокомиссии мы обсуждаем, совет министров также состоялся, речь идет о том, что 15 мая такой, скажем, максимальный срок, когда внутренние границы Европы могут быть открыты", – заявила Р. Тамашунене в интервью радиостанции Lietuvos radijas.

По ее словам, одновременно будет оставлена возможность самим государствам решать вопрос возможных санитарных проверок на границе.

Статьи по теме:
Жители Литвы могут выехать за границу: что важно знать  (26)
Третий этап смягчения карантина: что ждет жителей Литвы  (51)

Министр сказала, что ограничения на внешних границах с Беларусью и Россией останутся как минимум до июня.

Когда в Литве был введен карантин, были ограничены въезд и выезд из страны, запрет на выезд граждан Литвы был отменен с понедельника.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

В Литве предлагают продлить карантин и ввести некоторые смягчения (70)

Правительство Литвы 6 мая обсудит возможность...

В парикмахерских все по-новому: 5 евро чаевых парикмахеру в Вильнюсе – мало (33)

Решением правительства Литвы с 27 апреля в стране...

В Литве подтвержден 47 случай смерти от коронавируса (3)

В Литве подтвержден 47-ой случай смерти от...

Жители Литвы могут выехать за границу: что важно знать (26)

В минувшую среду правительство Литвы упразднило...

Коронавирус установили у пациентки Каунасской республиканской больницы (6)

Один из 4 новых случаев коронавируса , установленный в...

|Maža didelių žinių kaina