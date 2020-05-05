"В Еврокомиссии мы обсуждаем, совет министров также состоялся, речь идет о том, что 15 мая такой, скажем, максимальный срок, когда внутренние границы Европы могут быть открыты", – заявила Р. Тамашунене в интервью радиостанции Lietuvos radijas.

По ее словам, одновременно будет оставлена возможность самим государствам решать вопрос возможных санитарных проверок на границе.

Министр сказала, что ограничения на внешних границах с Беларусью и Россией останутся как минимум до июня.

Когда в Литве был введен карантин, были ограничены въезд и выезд из страны, запрет на выезд граждан Литвы был отменен с понедельника.