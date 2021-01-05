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Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис говорит, что в Евросоюзе (ЕС) сейчас нет ни одного государства, довольного поставками вакцины от COVID-19.
Arūnas Dulkys
Arūnas Dulkys
© DELFI / Tomas Vinickas

"В ЕС нет ни одного государства, которое было бы сейчас довольно и говорило, что нас устраивают такие графики поставок вакцин и такие количества. Ожидания у всех больше", - сказал А. Дулькис журналистам во вторник.

Во вторник министр обсудил вопросы вакцинации и другие связанные с коронавирусом темы с президентом Гитанасом Науседой.

По словам А. Дулькиса, вопросы о поставках вакцины нужно адресовать Еврокомиссии (ЕК), ответственной за координирование поставок вакцины между государствами ЕС.

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В Литву пока поступили три партии вакцины, произведенной компаниями BioNTech и Pfizer, в общей сложности - несколько десятков тысяч доз.

Во вторник министр сказал радио LRT, что сейчас известно, что в течение трех ближайших месяцев еженедельно Литва будет получать регулярные партии вакцины.

Вакцина BioNTech и Pfizer - первая и пока единственная вакцина, разрешенная к применению в Евросоюзе.

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