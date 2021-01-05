"В ЕС нет ни одного государства, которое было бы сейчас довольно и говорило, что нас устраивают такие графики поставок вакцин и такие количества. Ожидания у всех больше", - сказал А. Дулькис журналистам во вторник.
Во вторник министр обсудил вопросы вакцинации и другие связанные с коронавирусом темы с президентом Гитанасом Науседой.
По словам А. Дулькиса, вопросы о поставках вакцины нужно адресовать Еврокомиссии (ЕК), ответственной за координирование поставок вакцины между государствами ЕС.
В Литву пока поступили три партии вакцины, произведенной компаниями BioNTech и Pfizer, в общей сложности - несколько десятков тысяч доз.
Во вторник министр сказал радио LRT, что сейчас известно, что в течение трех ближайших месяцев еженедельно Литва будет получать регулярные партии вакцины.
Вакцина BioNTech и Pfizer - первая и пока единственная вакцина, разрешенная к применению в Евросоюзе.
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