"Ученые проведут исследование, 10 июля, насколько нам известно, (оно) должно стартовать, использоваться будут те тесты, которые показывают наличие иммунитета", - сказал А. Верига радиостанции Ziniu radijas в четверг.

По словам министра, ожидания того, что коронавирусом переболела значительная часть общества, невелики, кроме того, все еще не ясно, на какое время формируется иммунитет к этому вирусу.

"Пока осложняет та ситуация, что мы не знаем, на какое время формируется этот иммунитет, может ли человек заболеть, повторно заразившись, и заразить других", - сказал А. Верига.

По новейшим официальным данным, в Литве зарегистрировано 1733 случая заражения коронавирусом.