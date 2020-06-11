"Ученые проведут исследование, 10 июля, насколько нам известно, (оно) должно стартовать, использоваться будут те тесты, которые показывают наличие иммунитета", - сказал А. Верига радиостанции Ziniu radijas в четверг.
По словам министра, ожидания того, что коронавирусом переболела значительная часть общества, невелики, кроме того, все еще не ясно, на какое время формируется иммунитет к этому вирусу.
"Пока осложняет та ситуация, что мы не знаем, на какое время формируется этот иммунитет, может ли человек заболеть, повторно заразившись, и заразить других", - сказал А. Верига.
По новейшим официальным данным, в Литве зарегистрировано 1733 случая заражения коронавирусом.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Картина не радужная: очередь в больницах Литвы расписана на пять месяцев вперед (54)
Пациенты в Литве надеются, что в ближайшее время в...
Эпидемиолог о семейных праздниках: как не разбудить коронавирус (1)
Как провести лето, чтобы не пришлось изолироваться или...
Суточный антирекорд: в Литве подтверждено 19 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в Литве подтверждено 19 новых случаев...
Президент Литвы видит пространства для соглашения по БелАЭС (15)
В связи с тем, что Балтийские страны обсуждают вопрос...
Табора в Вильнюсе не осталось: что появится на этом месте? (8)
В начале лета Вильнюсский муниципалитет окончательно...