"Не понимаю, почему руководители государства могут не желать услышать о ситуации из первых уст. Отказываются созывать заседание, но это уже не мои решения. Правительство примет решения о закупках вакцин, тем более, что это связано с определенными финансовыми обязательствами, но и любые решения Госсовета носили бы рекомендательных характер", - заявил А. Верига на пресс-конференции в понедельник.
Еврокомиссия подписала предварительный договор о закупке вакцины с британско-шведской фармакологической компанией AstraZeneca, которая планирует начать производство одной из первых.
Страны могли решать, оставаться или выходить из договора о закупке вакцины. Литва решила не выходить.
Количество вакцины для страны будет зависеть от количества жителей.
А. Верига считает, что на фоне продолжающихся переговоров ЕК с другими производителями вакцин, Литве важно выработать свою стратегию.
А. Верига сообщил, что рисков здесь возникает немало - если все семь вакцин будут признаны эффективными, то их все нужно будет приобретать. Если отказаться от какой-то вакцины, то, возможно, она и будет признана эффективной, и тогда у Литвы не будет эффективной вакцины.
Страна может определить параметры участия в закупках, например, диверсифицировать закупки, установить пропорции для каждой вакцины и т.п.
Также, по мнению А. Вериги, может возникнуть проблема, если будет закуплено доз больше, чем жителей, и тогда страна должна будет решать, что делать с лишними дозами.
Вот поэтому министр считает, что этот вопрос связан с финансовыми обязательствами и стратегическими решениями, которые выходят за рамки компетенции министерства.
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