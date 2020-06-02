"Мы уже и так приняли помощь от системы обороны – и в логистике, и иную. Помощь разведки, я полагаю, была бы очень полезна с учетом имеющегося контекста", – сказал А. Верига на пресс-конференции в понедельник.

"Мы привыкли жить в определенных условиях комфорта и то, с чем мы столкнулись, показало, что требуется определенный взгляд вперед, чтобы оценить различные аспекты, связанные с риском для здоровья. (...) Я действительно считаю, что это хороший момент для начала подготовки специалистов, которые могли бы оценивать риски в сотрудничестве с военной разведкой", – добавил он.

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В понедельник в интервью BNS глава военной разведки, полковник Ремигиюс Бальтренас заявил, что литовская военная разведка готова помочь системе здравоохранения усилить мощности медицинской разведки в связи с уроками пандемии коронавируса.

"Военная разведка может предоставить аналитические возможности и оценку медицинского, вирусологического риска в контексте всех угроз и рисков в государственном масштабе", – сказал в интервью BNS директор Второго департамента оперативных служб (ВДОС) при Министерстве обороны Р. Бальтренас.

По мнению офицера, помощь разведчиков-аналитиков гражданским ведомствам - более реальный путь, нежели создание отдельного подразделения медицинской разведки.