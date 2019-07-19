Это уже третий этап повышения зарплат врачей. Согласно соглашению с профсоюзом врачей, во втором полугодии 2020 года средняя зарплата врачей должна составить 3250, а медсестер – 1625 евро.
Дополнительные средства для этого предусмотрены в приказах о повышении расценок, подписанных министром Аурелиюсом Веригой.
По словам министра, выделяя дополнительное финансирование, мы прилагаем максимальные усилия для того, чтобы зарплаты врачей и медсестер продолжали расти. На сколько реально увеличатся зарплаты, зависит только от глав учреждений и их ответственности и желания поднять зарплаты своим подчиненным.
"Мы увеличили расценки и выделили дополнительные средства. Будем надеяться, что в этом году, как и в прошлом, учреждения оперативно отреагируют на возможность повысить зарплаты врачей", – сказал Верига.
Министр призывает глав учреждений и муниципалитеты проявить социальную ответственность – целесообразно использовать не только средства Фонда обязательного страхования здоровья (ОНЗ), но и искать способы сделать работу более эффективной. Только так можно добиться более гармоничного роста зарплат, чтобы они приблизились к европейским.
В прошлом году зарплаты врачей увеличились примерно на 20%, а медсестер - в среднем на 23%. В среднем на 8% в год зарплаты врачей повышали в 2016-2017 гг.
В прошлом году увеличили и зарплаты врачей-резидентов. На это дополнительно выделили 1,4 млн. евро. С января зарплата младшего резидента увеличилась с 391,5 до 463,75 евро, а старшего - с 495,9 до 530 евро ("на руки"). В этом году стипендия стала частью зарплаты резидентов, поэтому средняя зарплата младших резидентов стала 1345,67, а старших – 1434,20 евро "на бумаге".
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