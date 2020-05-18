"Видите ли, ситуация очень динамичная, мы постоянно поддерживаем контакт с ВОЗ и Европейским центром, конечно, они внимательно следят за тем, что происходит внутри. <...>
Если говорить о жизни в стране, карантин нужен, чтобы применять некоторые средства, которые без карантина невозможно применять. Когда и какое решение будет принято, мы сможем сказать только тогда, когда правительство определится. Но сегодня я не могу назвать ни срок, ни критерии", – сказал Верига.
Сейчас карантин в Литве продлен до 31 мая. В прошлый четверг Верига сказал, что должно "случиться чудо", чтобы был отменен карантин.
"Я думаю, что такого не будет, правительству подготовят новое постановление, чтобы все было изложено ясно и понятно" – сказал министр.
Он заметил, что карантин как режим контроля над вирусом останется в силе еще долго.
"Чтобы мы могли управлять привозными случаями, чтобы управлять инфекцией внутри страны, режим карантина необходим. Могу лишь напомнить, что в школы дети возвращаются в определенном режиме, есть предложение, как это будет происходить, есть много условий для регулирования, поэтому карантин как режим, я думаю, будет еще долго", – сказал Верига.
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