"Открываться с Беларусью сейчас было бы очень рискованно, как и с Россией или еще с несколькими другими странами, которые, на мой взгляд, играют в очень рискованную игру", - сказал А. Верига радиостанции Ziniu radijas в четверг.

По словам А. Вериги, рискованной и неоправданной является стратегия стран позволить заразиться большой части популяции, чтобы попытаться сформировать массовый иммунитет.

"Может, будет немного легче, если говорить о Беларуси, так как похоже, что Евросоюз (ЕС) хочет выработать единую стратегию в отношении третьих стран - в плане открытия границ, возобновления поездок, и это на самом деле было бы очень хорошо", - сказал министр.

А. Верига также сказал, что сначала нужно сконцентрироваться на возобновлении поездок и открытии границ в границах шенгенского пространства, где используются похожие меры для обуздания пандемии.

"С любыми такими странами, как Беларусь, где болезнь и отрицают, и звучит очень странная риторика, я думаю, очень опасно спешить открывать границы", - добавил он.

В России установлено более 493 тыс. случаев заболевания коронавирусом, по этому показателю Россия занимает третье место после США и Бразилии.

В Беларуси подтверждено более 51 тыс. случаев коронавируса.

Беларусь не принимала таких строгих мер для остановки распространения вируса, как другие страны, месяц назад в стране состоялся парад по случаю Дня победы. Президент Александр Лукашенко умалял угрозу пандемии COVID-19, называя ее "психозом".