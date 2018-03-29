По словам министра, учения, связанные с работой в таких ситуациях могли бы быть интегрированной частью программы обучения.

"Часть общества еще помнит так называемые бывшие военные кафедры, которые были в университетах, в этом случае мы также должны подумать о каком-либо механизме", - заявил в четверг в сейме журналистам А. Верига.

"Мы обсудим это с университетами, поскольку они достаточно автономны, и в общении с министерством обороны обдумаем, каким способом интегрировать это в программы (обучения - BNS), чтобы медики были готовы", - сказал он.

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Об этом он заявил после встречи с министром обороны Раймундасом Кароблисом и председателем Комитета по здравоохранению сейма Литвы Астой Кубилене.

Политики в Сейме договорились создать порядок, описывающий механизм руководства услугами здравоохранения, координирования и контроля между гражданскими и военными ведомствами на случай войны.

Кроме вопросов подготовки персонала также обсуждалось накопление запасов.

А. Верига отметил, что после восстановления независимости Литвы гражданские медиков не готовят к работе в военных условиях, хотя, если они с этим столкнутся, то перед ними встанут совершенно конкретные вызовы.