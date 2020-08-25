"Они не собираются от нас никак закрываться и не пускать. Они, наверное, могут рекомендовать своим гражданам не ездить в Литву, но во всяком случае пока такого плана нас не пускать у них нет", - сказал А. Верига журналистам во вторник.
Эпидемиологическая ситуация в Латвии сейчас лучше, чем в двух других Балтийских странах.
Между тем в Литве число заболеваний коронавирусом каждый день составляет несколько десятков.
По данным Европейского центра предупреждения и контроля заболеваний, показатель заболеваемости коронавирусом в Литве за последние 14 дней составляет 14,6 случая на 100 тыс. жителей, в Латвии - 2,3 случая, в Эстонии - 8,8 случая.
У Литвы, Латвии и Эстонии есть взаимная договоренность о свободном передвижении граждан этих стран.
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