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Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига говорит, что соседняя Латвия не планирует запретить въезд литовцам из-за роста заболеваемости коронавирусом в Литве.
Aurelijus Veryga
Aurelijus Veryga
© DELFI / Andrius Ufartas

"Они не собираются от нас никак закрываться и не пускать. Они, наверное, могут рекомендовать своим гражданам не ездить в Литву, но во всяком случае пока такого плана нас не пускать у них нет", - сказал А. Верига журналистам во вторник.

Эпидемиологическая ситуация в Латвии сейчас лучше, чем в двух других Балтийских странах.

Между тем в Литве число заболеваний коронавирусом каждый день составляет несколько десятков.

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По данным Европейского центра предупреждения и контроля заболеваний, показатель заболеваемости коронавирусом в Литве за последние 14 дней составляет 14,6 случая на 100 тыс. жителей, в Латвии - 2,3 случая, в Эстонии - 8,8 случая.

У Литвы, Латвии и Эстонии есть взаимная договоренность о свободном передвижении граждан этих стран.

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