"Мы их не будем выбрасывать, я не сомневаюсь, что мы сможем использовать их для оценок и прогнозирования в будущем, как будет вести себя заболевание, потому что эти тесты просто использовать, для них не нужны лаборатории", - сказал министр на пресс-конференции в четверг.
Как сообщает Минздрав, медики и учёные установили, что быстрые тесты на коронавирус не следует использовать для подтверждения заболевания COVID-19.
По данным министра, Литва закупила около полумиллиона быстрых тестов.
"То, что они не годятся для самой диагностики заболевания, не значит, что они вообще негодные и будут выброшены или не будут использоваться. Наших учёных попросили оценить, насколько они были бы точными и специфическими для оценки возникновения иммунитета, так как именно это данные тести и должны устанавливать", - сказал А. Верига.
Между тем для установления активного заболевания по-прежнему будут производиться лабораторные анализы.
В Литве подтверждено 1128 случаев коронавируса.
Количество выздоровевших от COVID-19 составляет 178 человек, скончались 30.
В среду в Литве было взято 3860 мазков на вирус, общее их количество составляет 48 тыс. 537.
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