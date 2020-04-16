"Мы их не будем выбрасывать, я не сомневаюсь, что мы сможем использовать их для оценок и прогнозирования в будущем, как будет вести себя заболевание, потому что эти тесты просто использовать, для них не нужны лаборатории", - сказал министр на пресс-конференции в четверг.

Как сообщает Минздрав, медики и учёные установили, что быстрые тесты на коронавирус не следует использовать для подтверждения заболевания COVID-19.

По данным министра, Литва закупила около полумиллиона быстрых тестов.

"То, что они не годятся для самой диагностики заболевания, не значит, что они вообще негодные и будут выброшены или не будут использоваться. Наших учёных попросили оценить, насколько они были бы точными и специфическими для оценки возникновения иммунитета, так как именно это данные тести и должны устанавливать", - сказал А. Верига.

Между тем для установления активного заболевания по-прежнему будут производиться лабораторные анализы.

В Литве подтверждено 1128 случаев коронавируса.

Количество выздоровевших от COVID-19 составляет 178 человек, скончались 30.

В среду в Литве было взято 3860 мазков на вирус, общее их количество составляет 48 тыс. 537.