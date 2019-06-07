Министр юстиции Литвы Эльвинас Янкявичюс на уровне Евросоюза поднял вопрос о действиях России в отношении литовских судей, рассматривавших дело о событиях 13 января 1991 г.
Elvinas Jankevičius
© DELFI / Domantas Pipas

В четверг он участвовал во встрече министров юстиции и внутренних дел ЕС в Люксембурге, сообщило министерство.

"Действия России не согласуются со статусом правового государства, и их следует осудить. Таким образом, создаются предпосылки для преследования судей независимого государства, которые выполняют конституционные обязанности. Это нельзя оправдать и к этому нельзя относиться терпимо", – цитируются в пресс-релизе слова Э. Янкявичюса.

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"Такое поведение Российской Федерации мы оцениваем, как незаконные попытки оказать прямое давление на литовские суды, которые выполняют свою конституционную повинность осуществлять правосудие для всего литовского народа в важнейшем деле", – добавил он.

В апреле этого года Следственный комитет (СК) РФ сообщил, что завел уголовное дело "о принятии незаконного приговора" на судей Вильнюсского окружного суда (ВОС) Айву Сурвилене, Виргинию Пакальните - Тамошюнайтие и Артураса Шумскаса, а также на вышедшую на пенсию председателя судейской коллегии Айноры Корнелии Мацявичене. СК РФ еще раньше предъявил обвинения заочно и расследовавшему дело экс-прокурору Симонасу Слапшинскасу.

Э. Янкявичюс обратил внимание на то, что Россия может ненадлежащим образом воспользоваться системой Интерпола и двухсторонними соглашениями о сотрудничества с целью ареста, задержания, а также выдачи литовских должностных лиц, в отношении которых ведется политически мотивированное преследование.

"Мы стремимся к наиболее тесному сотрудничеству с литовскими ведомствами на случай, если в рамках правовой помощи Россия потребует найти, допросить или арестовать литовских прокуроров и судей", – сказал министр.

В конце марта этого года Судейская коллегией ВОС приговором в деле 13 января осудила 67 граждан России, Беларуси и Украины на лишение свободы от 4-х до 14-и лет. Пострадавшими в этом деле признаны почти 700 лиц, в качестве свидетелей была опрошена почти тысяча человек.

Среди осужденных - 94-хлетний экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов, суд приговорил его заочно к 10 годам лишения свободы. К 14 годам лишения свободы приговорен и бывший командир Вильнюсского гарнизона Владимир Усхопчик, бывший офицер КГБ Михаил Головатов приговорен к 12 годам лишения свободы.

Большинство обвиняемых осуждено заочно, потому что Россия и Белоруссия отказались их выдавать. Министерство юстиции утверждает, что при расследовании дела добивалось активного правового сотрудничества с Россией, однако из 289 просьб о правовой помощи отчасти были удовлетворены только пять.

При попытке захвата советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали.

Советские власти военной силой пытались свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР.

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