По словам министра, этот вопрос более актуален для столиц Западной Европы, которые достижимы для российских ракет средней дальности. Достать до Литвы Россия может своими ракетами меньшей дальности.

"Мы являемся членами НАТО, и этот процесс, без всякого сомнения, нас беспокоит, но если смотреть конкретно на нашу ситуацию, то, прежде всего, это оружие (средней дальности – BNS) не слишком нас затрагивает. (...) Это более актуально для столиц Западной Европы", - сказал министр BNS в понедельник.

Р. Кароблис сказал, что выход из договора со стороны США был логичным.

"Эта ситуация должна быть прекратиться - когда одна страна нарушала этот договор, а у НАТО не было никакого ответа", - сказал министр.

Он выразил надежду, что в течение ближайшего полугодия представители США и России, "возможно", будут искать решения"