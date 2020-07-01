Об этом они заявили после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

"Теперь, военные, занимающиеся планированием, смогут продолжить работу, выполнить свою работу на основании достигнутого", – заявил журналистам в Президентском дворце Р. Кароблис.

"Армия и военные действительно рады тому, что поставлена точка в этом плане, он имеет значение, поскольку мы сможем завершить в полном объеме (...) процедуры планирования, ведь они никогда не прекращались", – сказал В. Рупшис.

"Как только было принято политическое решение в Лондоне, это планирование все время шло, последовательно происходило – как в плоскости НАТО, так и в национальной плоскости. Согласование, синхронизация всех процедур были ежедневными", – добавил он.

Первый раз блок утвердил планы обороны стран Балтии в 2010 году. Литва, Латвия, Эстония и Польша добиваются их постоянного обновления.

В последнее время Турция была единственной страной, которая отказывалась утверждать планы до тех пор, пока не будут учтены ее интересы. На переговорах больше всего споров вызывало стремление Турции определить как террористические группировки действующих на севере Сирии курдских боевиков, которые на Западе ценятся за борьбу с террористической организацией "Исламское государство" (ИГИЛ).

"С 2010 года ситуация с безопасностью в регионе изменилась, поэтому в связи с изменением ситуации с безопасностью, любой план, будь это национальной, или коллективной обороны, должен быть изменен и адаптирован в соответствии с силами, угрозами. В меняющихся условиях он и далее будет совершенствоваться, адаптироваться к меняющимся условиям", – сказал командующий ВС Литвы.

На саммите НАТО в декабре Генсекретарь Альянса заявил, что лидеры стран одобрили обновленный план обороны Балтийских стран и Польши.

Однако до его вступления в силу должны были завершиться формальные процедуры, и турки их остановили, выдвинув свои требования.

Представители властей не комментируют, каким было содержание компромисса, однако на принятие решения, скорее всего, значительно повлияли переговоры США и Турции.

Генерал запаса США, бывший командующий Сухопутными силами США в Европе, Бен Ходжес сказал, что это решение было очень важно для эффективного сдерживания, поскольку напряжение с отношениях с Россией продолжается.

"Это очень важно и демонстрирует, что Турция понимает потребность официальных планов в надлежащем распределении ресурсов и учений, которые важны для эффективного сдерживания", – сказал BNS Б. Ходжес, который сейчас работает Центре анализа европейской политики CEPA.

"Теперь нам нужно сделать тоже самое в регионе Черного моря, который также важен, ведь там в 2008 году в Грузии и в 2014 году в Украине началась российская агрессия", – отметил генерал.

Он считает, что блокирование оборонных планов было ненадлежащим шагом, однако подчеркнул, что у Турции есть важные вопросы безопасности, которые должны быть услышаны.

"Страны, входящие в НАТО, пользуются прерогативой процедур для блокирования некоторых решений. Я думаю, что это ненадлежащее и невыгодное поведение, но это часть любой коалиции или альянса", – сказал генерал запаса.

"Суть в том, что у Турции есть важные вопросы безопасности, которые заслуживают того, чтобы быть услышанными. Я считаю, что США должны сделать больше, чтобы решить проблемы доверия между Турцией и США, проведя общую реорганизацию отношений турок и американцев", – сказал он.

"Турция является важным членом НАТО. И альянс гораздо лучше с Турцией, чем без нее. И не одна Турция блокирует решения по причинам внутренней политики", – сказал он.