В недельных военных учениях "Запад - 2017" было задействовано в несколько раз больше военнослужащих, чем было объявлено, были проведены бомбардировки и другие опасные действия в непосредственной близости от стран Балтии, говорят руководители военной разведки и Министерства обороны Литвы.
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© Rimas Pocius

Представляя во вторник предварительную оценку завершившихся на прошлой неделе российско-белорусских учений "Запад - 2017", представители Вооруженных сил Литвы подчеркнули, что сейчас наблюдается отвод российских военных подразделений с территории Беларуси, между тем учения в Калининградской области продолжаются.

Министр обороны Раймундас Кароблис напомнил, что официально Россия декларировала численность военнослужащих, которые будут участвовать в учениях - 12,7 тыс. человек.

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"Я бы не хотел сейчас конкретно приводить цифры и их комментировать, идет предварительная оценка. Но численность военных на учениях в несколько раз превышала официально декларированную Россией", - сказал журналистам директор Второго департамента оперативных служб при Минобороны Ремигиюс Бальтренас.

Между тем Р. Кароблис сказал, что во время учения производились "конвенционные действия против государств более высокого технологического уровня, конкретно - (государств) НАТО", и они носили "как наступательный, так и оборонительный характер".

Он отметил, что это не соответствовало сообщениям о том, что учения посвящены антитеррористическим операциям, потому что в комплексных учениях участвовали "все элементы Вооруженных сил Российской Федерации, включая Военно-космические силы".

"Важно, что состоялась симуляция нападения из РФ на все страны Балтии", - сказал он.

По словам министра обороны и представителей армии, действий во время учений подтверждают прежние опасения, что российская армия способна реагировать в течение 24-48 часов.

"(Учения) "Запад-2017" подтвердили, что способность России использовать (вооруженные) силы именно такова", - сказал и глава военной разведки Р. Бальтренас.

BNS
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