"Если посмотреть на несколько последних лет, очевидно, что ни у кого не возникают сомнения в том, что теневой сектор в Литве значительно сокращается. Я не буду хвалиться, это не моя заслуга – заслуга жителей всей Литвы, и мы должны этим гордиться. За несколько лет теневой сектор сократился более чем на 10 проц. пунктов. Я полагаю, что это впечатляющий результат", – сказал В. Шапока в понедельник на пресс-конференции, посвященной ежегодной акции "В этой стране нет места тени".
По его словам, хотя сейчас государство сталкивается с шоком и пандемией, очевидно, что сознательно выплачиваемые налоги очень помогают государству, бизнесу и людям. Министр утверждает, что следует надеяться на то, что после кризиса теневой сектор не вернется в прежние масштабы.
"Что непосредственно означают эти уплаченные налоги – это и помощь медикам, и выплаты самым уязвимым, субсидии, финансирование простоев и все прочее. Это возвращается обратно к людям для того, чтобы они могли выжить в этот трудный период. Есть ли угроза того, что тень вернется? Да, такая угроза есть, но мне хочется верить в то, что кризис не перечеркнет эти ценности", – сказал В. Шапока.
Председатель правления банка Swedbank Довиле Григене более сдержано оценивает завоевания Литвы в контексте контролирования теневого сектора.
"Я не вижу такой хорошей картины, поскольку тень в Литве очень острая проблема, и цифры и все анализы показывают, что мы в Европе одни из тех, у которого эта проблема остра", – сказала Д. Григене на пресс-конференции.
По ее словам, представленный в мае Минфином "План ДНК будущего экономики", предусматривающий миллиардные инвестиции в пять приоритетных сфер, является похвальным решением, однако для сокращения тени нужно обратить внимание на две сферы: внедрение цифровых технологий в экономике и систему образования.
Она считает, что сокращению теневого сектора способствовало бы просвещение и среди молодежи, например, на темы о том, зачем нужны налоги и тому подобное.
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