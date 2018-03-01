Министр финансов Литвы Вилюс Шапока утверждает, что выросшие с четверга акцизы на табачные изделения могуть расти и в будущем. Однако акцизы на алкоголь и нефтепродукты, по словам министра, в ближайшее время не изменятся.
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"Сейчас это не обсуждается, особенно по поводу алкоголя, поскольку, как известно, был скачек акцизов, который произошел в прошлом году. Поэтому в этом направлении точно не обсуждаем. Если говорить о табаке, то вероятно, что тариф его акциза будет и далее повышаться, но никаких скачков - просто сигнал обществу, что эта вредная привычка будет обходиться все дороже и дороже", - сказал в четверг В. Шапока в интервью телеканалу LRT.

По словам министра, нынешнее повышение акциза на на табачные изделия позволит собрать в бюджет дополнительные 10 млн евро. В. Шапока утверждает, что это является действенным методом борьбы с вредными привычками и охраны общественного здоровья, поскольку потребление действительно сокращается.

С 1 марта повысились акцизы на табачные изделия. Подсчитано, что пачка сигарет (20 ед.) в среднем подорожала почти на 0,10 евро, а пачка сигар и сигарилл (17 ед.) – почти на 0,17 евро.

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