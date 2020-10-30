В ближайшие дни Аттестационная комиссия МИД должна рассмотреть его кандидатуру.
38-летний Ж. Вайчюнас возглавляет Министерство энергетики с 2016 года. До этого он был атташе по вопросам энергетики в представительстве Литвы в Брюсселе.
Решение о назначении консулов принимает министр иностранных дел.
Сам Ж. Вайчюнас отказался комментировать BNS ситуацию.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Перед длинными выходными президент Литвы просит жителей вести себя ответственно (9)
Президент Литвы Гитанас Науседа в пятницу призвал...
Глава Минздрава Литвы просит отложить посещение могил и постоянно носить маски (11)
На фоне роста заболеваемости коронавирусом министр...
В Сантаришкской клинике не осталось свободных коек для больных COVID-19 отменяют некоторые плановые услуги (4)
В Литве быстро распространяется коронавирус ,...
Верига не исключает всеобщий карантин из-за ухудшения ситуации с коронавирусом (13)
Mинистр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига...
СОГГ: после закрытия границы в Беларусь могут въезжать путешественники только некоторых категорий (185)
После того как Беларусь ограничила въезд легковых...