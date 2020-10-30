В ближайшие дни Аттестационная комиссия МИД должна рассмотреть его кандидатуру.

38-летний Ж. Вайчюнас возглавляет Министерство энергетики с 2016 года. До этого он был атташе по вопросам энергетики в представительстве Литвы в Брюсселе.

Решение о назначении консулов принимает министр иностранных дел.

Сам Ж. Вайчюнас отказался комментировать BNS ситуацию.