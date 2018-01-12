"Наш взгляд точно не изменился. Мы все хотим хороших отношений, особенно с соседями, об это даже нет речи, но утверждать, что наше задача улучшение этих отношений было бы неправильно, поскольку улучшать их должны те, кто их испортил, либо кто ведет себя не соответствующим образом. Мы об этом говорили не раз - не мы оккупировали Крым, не мы оккупировали 20% территории Грузии, и не мы вмешиваемся в политическую систему и выборы других стран", - утверждал министр пригласившим его членам фракции консерваторов в Сейме.

Глава МИД заверил, что Литва хочет хороших отношений, но они должны быть основаны на уважении друг друга и с учетом принципов международного права.

"Мы выяснили ситуацию, поскольку был разговор, что нет контактов. Мы выяснили, что на рабочем уровне эти контакты есть, и даже очень много их, экспорт растет почти на 30%. Я не говорю, что происходит что-то особенно динамичное, но говорить, что это какая-то драма тоже было бы неправильным", - сказал Линкявичюс.

При оценке перспектив возможности для работы межправительственной комиссии Литвы и России министр особого оптимизма не высказал.

"Последнее заседание комиссии было в 2011 году, оно прошло своеобразно. Следующее должно было состояться на следующий год, Россия отказалась, а потом предъявила свои условия, политизируя процесс. К сожалению, таков способ общения, мы не видим смысла принимать участие в такой игре и делать этого не намерены", - сказал Линкявичюс.

Обращаясь к парламентариям, министр пожелал всем, чтобы голос при обсуждении внешней, оборонной политики и политики безопасности, был как можно более единым.

"Это не только потому, что страна выглядит солиднее, но это также выгоднее для национальных интересов. Поскольку, если мы начнем размышлять о разных вопросах в публичном пространстве обратным образом, это точно будет нам не на пользу", - уверен Линкявичюс.

По его данным, взгляд премьера по сути не отличается от высказанного министром. "Я могу заверить, насколько я знаю, взгляд премьер-министра по сути не является другим, в принципе он совсем не отличается", - утверждал министр.

Напомним, что премьер предлагал возобновить отношения с Россией и говорил, что межправительственная комиссия Литвы и России могла бы возобновить свою работу.

Премьер, который предлагал возобновить политические контакты с Москвой, утверждает, что диалог Литвы и России мог бы касаться вопросов торговли, энергетики, перевозчиков, сельского хозяйства, транспорта и литовских учителей в Калининградской области.

Глава правительства также заявил, что Литва в этом году должна завязать контакты с представителями российских властей, а проводимую до сих пор политику изоляции России назвал невыгодной и уникальной в ЕС.