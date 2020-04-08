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В связи с тем, что в среду Совет руководителей Евросоюза утвердил Пакет мобильности, получивший противоречивые оценки грузоперевозчиков и регламентирующий их деятельность, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что в период кризиса не следует принимать этот документ.
Linas Linkevičius
Linas Linkevičius
© DELFI / Domantas Pipas

"Европе, находящейся под влиянием кризиса, нужно обновленное и солидарное решение в транспортной сфере", – отметил Л. Линкявичюс в своем заявлении.

"В этих обстоятельствах нельзя оправдать и совершенно нецелесообразно утверждение Пакета мобильности в таком объеме и при таком содержании, которое лишь окажет более сильное негативное воздействие на транспортный сектор ЕС и перевозчиков большинства стран ЕС, не только Литвы", – отметил министр.

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В ночь на среду было заявлено, что во вторник Совет ЕС утвердил положения Пакета мобильности. Сейчас эти правовые акты должен принять и Европарламент.

"Надеюсь, что в продолжающейся далее процедуре утверждения пакета свое важное слово скажет и Европарламент, члены которого должны еще раз внимательно и комплексно оценить ситуацию, в которой, после принятия документа, окажутся перевозчики ЕС", – сказал Л. Линкявичюс.

Пакет мобильности в основном поддерживают старожилы ЕС из Западной Европы – Германия и Франция.

Больше всего дискуссий вызывает положение, которое обязывает грузовики периодически возвращаться в страну регистрации.

Восточные европейцы утверждают, что новый порядок вытеснит транспортные компании стран, находящихся на периферии ЕС, и повысят уровень загрязнений на дорогах.

Западные европейцы же повреждают, что ужесточение правил предотвратит путь нечестной конкуренции с дешевой рабочей силой стран Восточной Европы и более низкими налогами, а также улучшит положение работников.

Большинство правил пакета, за исключением правила о длительности вождения, могут начать применять самое ранее спустя 18 месяцев после вступления в силу правовых актов, если Европарламент не решит иначе.

ru.DELFI.lt
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