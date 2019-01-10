Особенное внимание дипломаты уделили вопросам санкций из-за непрекращающейся агрессии России в отношении Украины, ситуации в Азовском море, а также об освобождении неправомерно задержанных в России украинских моряков.

"Известно, что Украина является своеобразной лакмусовой реакцией, насколько мы, европейцы, НАТО, международная общественность, можем защищать не только европейские ценности, но и своих партнёров, которые выбирают эти ценности. Помогая Украине, мы на самом деле помогаем Литве и Европе, и, вне всякого сомнения, это имеет очень большое значение", – подчеркнул Линас Линкявичюс.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил благодарность литовскому народу за поддержку. "Это не только политическая поддержка, это и последовательная и целеустремлённая позиция. Это очень особенное чувство симпатии между нами, между нашими нациями, между нашими народами, – сказал украинский дипломат. – Пару месяцев тому назад я беседовал с одним из ветеранов, которые боролись против советских войск после Второй мировой войны, и он рассказал мне, что на протяжении всего этого трудного времени его лучшими друзьями были литовцы".

Павел Климкин и Линас Линкявичюс © Сяржук Гавриленко

Павел Климкин отметил, что чувствует большую поддержку со стороны своего литовского коллеги. "Никто не был так часто в зоне АТО, никто не посетил столько украинских регионов, никто не помогал так, как Линас Линкявичюс. В Широкино он был, в Авдеевке он был, в Станице Луганской он был. Линас был три раза рядом с линией соприкосновения, пытаясь выяснить, как помочь, как организовать практическую поддержку", – рассказал украинский министр.

Павел Климкин сообщил, что на следующей неделе он с Линасом Линкявичюсом и коллегами из других ведомств планируют посетить Мариуполь, где предоставится возможность оценить воздействие российской "ползучей оккупации" Керченского пролива и Азовского моря.

"Цель этой оккупации – задушить Донбасс и Юг Украины. Очень важно ощущать реальную поддержку от наших друзей в нашем стремлении освободить наших моряков, которые сейчас находятся в тюрьме в Москве, а также наших политических заключённых и заложников на Донбассе, потому что это наш народ, наши люди, которые сражаются за будущее Украины и наши общие ценности", – сказал Павел Климкин.

Настоящие истории "Книги добра"

Во время встречи группа детей из Украины представила международный социальный проект "Книга добра", участие в котором приняли более 300 000 детей и взрослых из Украины. "Книгу добра" уже вручили Папе Римскому Франциску, Константинопольскому патриарху Варфоломею, руководителям многих государств. Теперь счастливым обладателем "Книги добра" стал и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

"Здесь каждая история настоящая. Нет таких историй, которые кто-нибудь бы выдумал", – сказал Павел Климкин.

""Книга добра" - это международный социальный проект, в котором на сегодняшний день приняли участие более 40000 участников. Были выбраны реальные истории о разных проявлениях добра. Перед этим мы были с этими книгами в Риме, в Ватикане, у Папы Римского, подарили ему эту книгу. В прошлом году мы были в Стамбуле у Вселенского патриарха Варфоломея, подарили книгу и ему.

Линас Линкявичюс и Павел Климкин © URM.lt

Мы намереваемся эти книги подарить в самые крупные библиотеки мира: Библиотеку Конгресса США, Александрийскую библиотеку и другие. Сегодня мы подарили книгу Национальной библиотеке Литвы", – рассказала народный депутат Украины Мария Матиос.

"Мы писали историю о добром деле, как мы ходили от хаты к хате колядовать, нести людям добро, – рассказали Валя и Юля Гайдукевич из посёлка Великие Борки Тернопольской области. – Некоторым людям нужна была наша поддержка, потому что они были одиноки. Был большой снегопад, но мы ни на что не обращали внимания и ходили колядовать. Три дня".

Дарья Перун из посёлка Ивано-Франково Львовской области нарисовала иллюстрацию к истории "Чашка чаю". "В магазине была старушка с девочкой, которым было очень холодно, и продавщица просила для них чашку чаю".

"Книга добра" была издана в Эстонии, в Таллинском Центре украинской культуры. По словам Марии Матиос, книга была изготовлена по уникальным технологиям.

"Она была изготовлена на бумаге, которая сделана из природных материалов: из травы, одежды тех, кто писал. Это называется "черпаная бумага". Если кусочек этой бумаги бросить в землю, из него прорастут семена растений, из которых она сделана. То бишь это такое перетекание добрых намерений в доброе дело", – рассказала политик.

В рамках проекта Вильнюс в этот раз посетили 40 детей из разных украинских городов, посёлков и деревень.

Линас Линкявичюс и Павел Климкин © URM.lt

"В таких поездках принимают участие не только дети, которые, собственно, писали эту книгу, но и дети участников АТО, сироты, родители которых погибли в Украине во время войны, одарённые дети. Проект охватывает всю Украину. Вся Украина здесь представлена. В каждой поездке участвуют разные дети. Это открывает детям мир. Они видят эту Европу, эти ценности, за которые, собственно, и идёт битва на востоке Украины. Они начинают понимать суть того, что происходит, и того, куда мы как Украина, как государство, стремимся – в Евросоюз.

Мы придаём большое значение поездке в Литву потому, что Литва, как и Украина – постсоветская страна, которая, как и другие страны Балтии, попрощалась с советским тоталитарным прошлым и показывает пример, как это должна делать Украина. История Балтии и особенно Литвы очень похожа на историю Западной Украины, и поэтому это имеет для нас огромное значение", – рассказала Мария Матиос.