Особенное внимание дипломаты уделили вопросам санкций из-за непрекращающейся агрессии России в отношении Украины, ситуации в Азовском море, а также об освобождении неправомерно задержанных в России украинских моряков.
"Известно, что Украина является своеобразной лакмусовой реакцией, насколько мы, европейцы, НАТО, международная общественность, можем защищать не только европейские ценности, но и своих партнёров, которые выбирают эти ценности. Помогая Украине, мы на самом деле помогаем Литве и Европе, и, вне всякого сомнения, это имеет очень большое значение", – подчеркнул Линас Линкявичюс.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил благодарность литовскому народу за поддержку. "Это не только политическая поддержка, это и последовательная и целеустремлённая позиция. Это очень особенное чувство симпатии между нами, между нашими нациями, между нашими народами, – сказал украинский дипломат. – Пару месяцев тому назад я беседовал с одним из ветеранов, которые боролись против советских войск после Второй мировой войны, и он рассказал мне, что на протяжении всего этого трудного времени его лучшими друзьями были литовцы".
Павел Климкин отметил, что чувствует большую поддержку со стороны своего литовского коллеги. "Никто не был так часто в зоне АТО, никто не посетил столько украинских регионов, никто не помогал так, как Линас Линкявичюс. В Широкино он был, в Авдеевке он был, в Станице Луганской он был. Линас был три раза рядом с линией соприкосновения, пытаясь выяснить, как помочь, как организовать практическую поддержку", – рассказал украинский министр.
Павел Климкин сообщил, что на следующей неделе он с Линасом Линкявичюсом и коллегами из других ведомств планируют посетить Мариуполь, где предоставится возможность оценить воздействие российской "ползучей оккупации" Керченского пролива и Азовского моря.
"Цель этой оккупации – задушить Донбасс и Юг Украины. Очень важно ощущать реальную поддержку от наших друзей в нашем стремлении освободить наших моряков, которые сейчас находятся в тюрьме в Москве, а также наших политических заключённых и заложников на Донбассе, потому что это наш народ, наши люди, которые сражаются за будущее Украины и наши общие ценности", – сказал Павел Климкин.
Настоящие истории "Книги добра"
Во время встречи группа детей из Украины представила международный социальный проект "Книга добра", участие в котором приняли более 300 000 детей и взрослых из Украины. "Книгу добра" уже вручили Папе Римскому Франциску, Константинопольскому патриарху Варфоломею, руководителям многих государств. Теперь счастливым обладателем "Книги добра" стал и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.
"Здесь каждая история настоящая. Нет таких историй, которые кто-нибудь бы выдумал", – сказал Павел Климкин.
""Книга добра" - это международный социальный проект, в котором на сегодняшний день приняли участие более 40000 участников. Были выбраны реальные истории о разных проявлениях добра. Перед этим мы были с этими книгами в Риме, в Ватикане, у Папы Римского, подарили ему эту книгу. В прошлом году мы были в Стамбуле у Вселенского патриарха Варфоломея, подарили книгу и ему.
Мы намереваемся эти книги подарить в самые крупные библиотеки мира: Библиотеку Конгресса США, Александрийскую библиотеку и другие. Сегодня мы подарили книгу Национальной библиотеке Литвы", – рассказала народный депутат Украины Мария Матиос.
"Мы писали историю о добром деле, как мы ходили от хаты к хате колядовать, нести людям добро, – рассказали Валя и Юля Гайдукевич из посёлка Великие Борки Тернопольской области. – Некоторым людям нужна была наша поддержка, потому что они были одиноки. Был большой снегопад, но мы ни на что не обращали внимания и ходили колядовать. Три дня".
Дарья Перун из посёлка Ивано-Франково Львовской области нарисовала иллюстрацию к истории "Чашка чаю". "В магазине была старушка с девочкой, которым было очень холодно, и продавщица просила для них чашку чаю".
"Книга добра" была издана в Эстонии, в Таллинском Центре украинской культуры. По словам Марии Матиос, книга была изготовлена по уникальным технологиям.
"Она была изготовлена на бумаге, которая сделана из природных материалов: из травы, одежды тех, кто писал. Это называется "черпаная бумага". Если кусочек этой бумаги бросить в землю, из него прорастут семена растений, из которых она сделана. То бишь это такое перетекание добрых намерений в доброе дело", – рассказала политик.
В рамках проекта Вильнюс в этот раз посетили 40 детей из разных украинских городов, посёлков и деревень.
"В таких поездках принимают участие не только дети, которые, собственно, писали эту книгу, но и дети участников АТО, сироты, родители которых погибли в Украине во время войны, одарённые дети. Проект охватывает всю Украину. Вся Украина здесь представлена. В каждой поездке участвуют разные дети. Это открывает детям мир. Они видят эту Европу, эти ценности, за которые, собственно, и идёт битва на востоке Украины. Они начинают понимать суть того, что происходит, и того, куда мы как Украина, как государство, стремимся – в Евросоюз.
Мы придаём большое значение поездке в Литву потому, что Литва, как и Украина – постсоветская страна, которая, как и другие страны Балтии, попрощалась с советским тоталитарным прошлым и показывает пример, как это должна делать Украина. История Балтии и особенно Литвы очень похожа на историю Западной Украины, и поэтому это имеет для нас огромное значение", – рассказала Мария Матиос.
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