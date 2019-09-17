Во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas министр сказал, что пока из публикуемой в российских СМИ информации о соглашениях по объединению с 2021 года таможенных, торговых систем и финансовых правил, энергетического рынка "вряд ли было бы справедливо делать выводы". Он выразил надежду на то, что больше официальной информации поступит в конце этого года.
"На самом деле, я согласен с некоторыми политологами, которые утверждают, что никто не может отрицать, что есть какие-то секретные протоколы в соглашении", – сказал Л. Линкявичюс.
"Изменения, если и произойдут, то вряд ли по инициативе белорусских властей. Это и означает, что Россия de jure и de facto приближается, со всеми последствиями этого. Вряд ли мы можем считать это положительным", – сказал министр.
По словам Л. Линкявичюса, Литва не раз подчеркивала, что Беларусь "очень сильно интегрирована с Россией", и это, кроме прочего, ярко иллюстрируют общие системы обороны этих стран, совместная работа служб безопасности.
Он также добавил, что по этой причине Литва и далее будет придерживаться "принципа селективного сотрудничества", напоминая о проблемах Белорусской АЭС в Островце, однако, не исключая возможных уступок, в случае прогресса, например, на переговорах о безвизовом режиме.
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