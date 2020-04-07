"Насколько мне известно, в ближайшее время состоится такой полёт самолёта НАТО и в Литву будет доставлен необходимый нам груз", - сказал министр, отвечая на вопросы парламентариев в сейме.

Никаких других деталей о дате полёта и грузе правительство пока не представило.

Блок НАТО уже начал доставку медсредств Италии и Испании, которые пострадали от коронавируса больше других стран, а также некоторым другим странам-членам.