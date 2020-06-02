Он обещает призвать правительство не поддерживать предложение министра энергетики Жигимантаса Вайчюнаса, так как компромиссы, позволяющие трём странам Балтии занимать различную позицию в вопросе о покупке электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС) "не должны быть приемлемы".

"Это проект соглашения, который, на мой взгляд, не устраивает интересы Литвы, и я не считаю, что правительство должно его одобрить. Я говорил об этом и своему коллеге - министру энергетики", - сказал BNS Л. Линкявичюс.

"Наша принципиальная позиция такова, что страны Балтии должны занимать скоординированную позицию, единую в вопросе отказа от покупки электроэнергии с этого небезопасного объекта по всем аспектам, у нас есть определенное понимание и в Еврокомиссии (ЕК). Нам не следует отходить с этих позиций, и такие компромиссы не должны быть приемлемы", - сказал министр.

Как сообщило Минэнергетики, правительство в среду рассмотрит совместное соглашение стран Балтии о торговле электроэнергией с третьими странами на период до 2025 года, когда энергосети Балтийских стран будут синхронизированы с европейскими сетями.

Ж. Вайчюнас говорит, что соглашение позволит Литве провести в жизнь требования закона о недопустимости попадания электроэнергии из Беларуси в Литву.