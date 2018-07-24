"Наивно было бы считать, что Литва станет исключением, что мы не будем в зоне внимания. Конечно, для России, мы возможно не самое важное государство, где стоит создавать сумятицу. Но, поскольку это происходит практически во всех странах, как мы видим, происходит электронным способом, при использовании средств стратегической коммуникации, агентов влияния, всех прочих средств - то почему же этого не должно быть в Литве", - сказал во вторник в интервью радиостанции Ziniu radijas глава МИД.
"Каждая страна, в том числе и Литва, должна обратить внимание, и этот иммунитет должен быть укреплен", - отметил министр.
В 2019 году в Литве состоятся выборы в местные органы власти, будет избираться президент, а также пройдут выборыв в Европарламент. Кроме того, рассматривается идея проведения вместе с этими выборами референдума по вопросу о двойном гражданстве.
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