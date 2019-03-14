Об этом министр заявил в четверг в сейме, когда оппозиция пригласила его ответить на вопросы в связи предложением литовского премьер-министра Саулюса Сквернялиса модифицировать строящуюся в Островце Белорусскую АЭС (БелАЭС) в электростанцию, работающую на газе.

"Я не оцениваю действий премьера, это не в моей компетенции. Позиция Литвы по поводу строящейся по соседству АЭС никак не меняется. Кстати, и сам премьер об этом заявлял", – сказал Л. Линкявичюс с парламентской трибуны.

"Все же, премьер что-то предложил, не отрицая, кстати, взгляда на вред атомной электростанции, поэтому я бы не усматривал в этом никаких изменений (...). Не следует как-то драматизировать и не нужно делать выводы о том, что что-то меняется в политике", – добавил министр.

На минувшей неделе С. Сквернялис заявил, что официально предложил белорусскому премьеру Сергею Румасу запустить в Островце не атомную, а газовую электростанцию и использовать на ней газ, поставляемый через Клайпеду.

Он отметил, что выступил с этой инициативой, поскольку за последнее десятилетие литовские политики и должностные лица не делали ничего реального, чтобы остановить проект АЭС, который реализуется рядом с Вильнюсом.

Этой позиции вторил и Л. Линкявичюс, который заявил на дискуссии в сейме, что правительство правых в 2009-2010 годах поступило "возможно, преступно халатно", не предприняв меры для того, чтобы остановить проект на начальной стадии.

Критики премьера утверждают, что план нереален, ни с технической, ни с политической точки зрения, и связывают заявления С. Сквернялиса с его кампанией президентских выборов.

Главу МИД пригласили в парламент представители консерваторов, либералов и социал-демократов. Они утверждают, что инициатива премьера "вызывает сомнения по поводу целостности, преемственности прежней внешней политики, а также по поводу репутации Литвы".

Член сейма, кандидат от консерваторов на президентских выборах Ингрида Шимоните сказала, что инициатива премьера опасна.

"Я думаю, что сама ситуация достаточно опасна, потому что до сих пор мы могли сказать, что внешняя политика - это та сфера, в которой ведомства действуют заодно, согласовывая позиции и стремясь к тем же целям", – сказала И. Шимоните.

Оппозиция также поставила вопрос о том, не воспользуется ли Беларусь этим предложением, чтобы изменить позицию Литвы по поводу отношений Минска и Евросоюза.

Л. Линкявичюс отметил, что позиция Литвы по поводу договора о стратегическом партнерстве ЕС и Белоруссии "не является объектом публичных дискуссий".

Литовские власти утверждают, что БелАЭС строится с нарушением требований безопасности. Белоруссия эти обвинения отметает.

В феврале на встрече стран-участниц Конвенции Эспоо ООН констатировалось, что площадка для строительства БелАЭС в Островце была избрана не должным образом, однако это автоматически не влечет за собой никаких санкций.

Во время дискуссии Л. Линкявичюс признал, что "непросто" сплотить международную коалицию против БелАЭС, а со стороны ЕС "хотелось бы больше понимания".

"Я бы не сказал, что мы совершенно одиноки, но, согласен, что поддержка недостаточна", – подчеркнул он.

Литва ранее пыталась остановить проект, инициировав эмбарго на импорт электроэнергии с этой станции, но не получила поддержки других страны Европы и ведомств ЕС. Об отказе закупать электроэнергию с БелАЭС заявила Польша.