"Мы действительно интенсивно работаем с институтами ЕС и хотим, чтобы наше поведение было таким, чтобы его поняли наши союзники. Я хочу подчеркнуть, что, если будет слишком радикально, не очень практично реализуемое, то мы не найдём поддержки у наших союзников. А мы хотим, чтобы они как можно больше участвовали в процессе. Чтобы это стало реальностью, а не только на словах, забота ЕС - безопасность, соблюдение стандартов и законодательства. Это мы и стремимся сделать, и не думаю, что нам это так уж плохо удаётся", - сказал министр в интервью порталу lrt.lt.
"Что касается результатов, то это уже другой вопрос. Мы попытаемся это сделать, но это не так просто. Объект строится в другом государстве, в котором не только не действуют законы Литвы, но и, по правде говоря, никакие другие законы и нормы международного права также применяются достаточно избирательно", - добавил Л.Линкявичюс.
В пятницу министр уточнил, что радикально и не слишком реалистично было бы требовать прекращения работы электростанции после того, как она будет запущена.
"Что значит чересчур - если мы требуем, чтобы электростанция не работала или будем требовать, чтобы она была остановлена после того как вступит в эксплуатацию, - это довольно радикально. На данном этапе мы должны выдвигать реалистичные требования, понятные нашим союзникам", - сказал министр.
"Когда мы требовали, например, чтобы они построили электростанцию в другом месте. Они не будут строить её где-то ещё, если уже построили на этом месте, хотя площадка непригодна, и мы неоднократно подчёркивали это. На данном этапе мы должны требовать, чтобы учреждения подключились и проконтролировали заключительные этапы этого строительства и требовали, чтобы стандарты безопасности были соблюдены, поскольку контроль пока ограничен их собственным", - добавил BNS Л.Линкявичюс.
Он сказал, что не согласен с оценкой, что Литве не удаётся убедить своих соседей не покупать электроэнергию у Островецкой АЭС.
"Наши польские соседи чётко заявили, что не будут покупать эту электроэнергию, насколько будет возможно. И мы приняли законы и не намерены их менять", - сказал Линкявичюс.
Попытки стремиться к более тесным прагматическим отношениям с Беларусью были названы министром очень правильным тактическим изменением позиции президента Гитанаса Науседы, потому что "общение с этой страной может принести больше пользы нашей стране во всех отношениях".
"Она (Островецкая АЭС - BNS) уже построена и, честно говоря, строится уже 10 лет, поэтому мы должны видеть эту реальность. Я хочу подчеркнуть, а не примириться, потому что примириться - значит принять то, что произошло. И президент неоднократно подчёркивал, что мы с этой электростанцией не согласны и будем добиваться, чтобы она не функционировала. Но можно уменьшить потенциальный ущерб, который может возникнуть, если он будет запущена", - подчеркнул министр.
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